LIVE | Max Verstappen houdt de leiding bij de start, Fernando Alonso voor even op P2

Max Verstappen won zaterdag de sprintrace en China én reed zichzelf later op de dag naar pole position voor de echte race, die zondag om 09:00 uur begint. Volg in dit artikel de belangrijkste updates rondom die Grand Prix.

Verstappen was goed weg bij de start in Shanghai. Sergio Pérez kwam niet lekker van de streep en werd in de eerste bochten ingehaald door Fernando Alonso, die zo op P2 terecht kwam. Ideaal voor Verstappen, want de Spanjaard zal zijn tweede plek willen verdedigen en verliest op die manier tijd.

Dat verdedigen lukte niet heel lang: Pérez haalde Alonso in ronde 5 (van de 56) alweer in. De Mexicaan lag op dat moment al vijf seconden achter Verstappen.

Aanloop naar de race

De coureurs hadden op vrijdag maar één training om een beetje op te warmen, terwijl ze al vijf jaar niet meer in China hadden geracet. Na die ene vrije training stond de kwalificatie voor de sprintrace op het programma. Op het natte asfalt werd Verstappen vierde, Lando Norris was de snelste.

Op zaterdagochtend had Verstappen negen rondjes nodig om de koppositie over te nemen, waarna hij in de tien ronden die nog volgden dertien seconden wegreed bij de rest. Daarmee liet hij weer zien oppermachtig te zijn. Dat bevestigde de drievoudig wereldkampioen later op zaterdag nog maar eens door pole position te pakken voor de race op zondag.

Startgrid Grand Prix van China

Max Verstappen - Red Bull Racing Sergio Pérez - Red Bull Racing Fernando Alonso - Aston Martin Lando Norris - McLaren Oscar Piastri - McLaren Charles Leclerc - Ferrari Carlos Sainz - Ferrari George Russell - Mercedes Nico Hülkenberg - Haas Valtteri Bottas - Stake Lance Stroll - Aston Martin Daniel Ricciardo - RB Esteban Ocon - Alpine Alex Albon - Williams Pierre Gasly - Alpine Guanyu Zhou - Stake Kevin Magnussen - Haas Lewis Hamilton - Mercedes Yuki Tsunoda - RB Logan Sargeant - Williams

Lewis Hamilton vanaf P18

Lewis Hamilton kende absoluut geen lekkere kwalificatie. Hij maakte een stuurfout en had vervolgens geen tijd meer om een snelle ronde neer te zetten. De Brit kwalificeerde zich zodoende als achttiende voor de Grand Prix van China.

Overigens nam Hamilton na de sprintrace een kijkje bij de auto van Verstappen. Hij moest met eigen ogen zien wat die RB20 nou zo snel maakte.

