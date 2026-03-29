De Nederlandse fans die vroeg de wekker hadden gezet om om 07.00 uur klaar te zitten voor de GP van Japan, konden zondagochtend rustig een bakje koffie zetten en wakker worden. De start van de Formule 1-race werd namelijk uitgesteld vanwege een enorme crash. Volg de Formule 1-race met Max Verstappen vanaf P11 hier live.

Tijdens de Porsche Cup in het voorprogramma van de Formule 1 ging het helemaal mis in één van de befaamde bochten van het circuit Suzuka. Met een ogenschijnlijk klein tikje ging een auto dwars en vloog op hoge snelheid over de kop en in én door het metershoge hekwerk langs het asfalt. De auto schoot, nadat het hek was doorgebroken, nog meters door en raakte wonderwel geen tribunes of mensen aan de andere kant van het hek.

Paar minuten uitgesteld

De start van de Formule 1-race werd uitgesteld met tien minuten. Daardoor begon de opwarmronde om 07.10 uur en zijn inmiddels de lampen uit en is de race begonnen. De marshalls langs de baan waren lang bezig met het repareren van het hek en de race ging niet van start voordat het sein veilig is gegeven. Ook de coureurs in de koningsklasse van de racesport moeten op een veilig circuit kunnen rijden en dus was het even wachten geblazen. De Nederlander startte na een teleurstellende kwalificatie om 07.15 uur vanaf P11.

Nederlander wint Porsche Cup Japan

De Nederlander Robert de Haan won de door de crash ontsierde race tijdens de Porsche Cup in Japan. Hij had zaterdag al pole position gepakt en kwam tijdens de race zelf niet meer in de problemen. De gecrashte coureur Masa Taga kwam wonderwel ongeschonden uit de enorme crash. Hij werd naar het medical center gebracht en daar kwam aan het licht dat hij er zonder heftige kleerscheuren vanaf is gekomen.

Max Verstappen op Suzuka

Verstappen is verre van gelukkig in de Formule 1 dit seizoen. Door de nieuwe regels en de slecht afgestelde Red Bull Racing-auto gaat het vooralsnog voor geen meter. Zijn verre start van de top is daar een volgend resultaat van. Echter regeert de Nederlander al vier jaar in Japan en boekte hij daar vorig jaar ook zijn eerste zege van het seizoen na een stroeve start.