Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Nederland, die om 15.00 uur begint in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 verscheen zondagochtend breed lachend in de paddock. Volg hier live alle hoogtepunten van en rondom de race.

Verstappen ziet dat de tribunes weer goed gevuld zijn om hem aan te moedigen. Alles en iedereen draagt oranje om de Nederlander aan te moedigen. Ondertussen is niet Verstappen, maar het oranjeteam McLaren de snelste bij de kwalificatie. De renstal was véél sneller dan de concurrentie.

Oscar Piastri zette zijn auto op pole position met een tijd van 1:08.662, een fractie sneller dan teamgenoot Lando Norris. Verstappen zat daar twee tienden achter, terwijl de rest van de grid minimaal een halve seconde langzamer was. Yuki Tsunoda, Verstappens collega bij Red Bull, werd twaalfde. De Japanner probeert in de buurt van het niveau van zijn teamgenoot te komen, maar was nog altijd zeven tienden langzamer.

Uitstekende zaterdag voor Racing Bulls in Zandvoort

Pikant detail: Tsunoda krijgt van Red Bull tot de GP van Mexico om te laten zien dat hij het zitje in 2026 ook verdient. Ondertussen reden Racing Bulls-coureurs Isack Hadjar (P4) en Liam Lawson (P8) zaterdag allebei in de top tien bij de kwalificatie in Zandvoort.

De coureurs worden zondag aangemoedigd door voormalig Oranje-international Ron Vlaar en oud-topdarter Vincent van der Voort. Zij stonden voorafgaand aan de race voor de camera van Sportnieuws.nl.

Hoopvolle Verstappen

Verstappen zei voorafgaand aan de race hoopvol te zijn. "In de kwalificatie hebben we iets gevonden waardoor de auto wat beter is geworden en ik voel me een stuk comfortabeler. "Er zijn kansen, maar dan moet ik wel het hele rondje snel zijn. Het blijft bijzonder om zoveel mensen in het oranje op de tribunes te zien. Iedere keer geeft dat weer kippenvel."

Volledige startgrid voor GP van Nederland

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull Racing) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Kimi Antonelli (Meredes) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) - start vanuit de pitstraat

Mentor Verstappen

Verstappen gaf in Zandvoort aan dat hij rookie Gabriel Bortoleto op weg heeft geholpen voor zijn eerste race op het circuit. "Ik heb zelfs het model van het circuit met hem gedeeld dat ik voor Zandvoort gebruik. Ik weet dus wel zeker dat hij behoorlijk wat ronden gereden heeft."

Bortoleto verklapte dat Verstappen hem na elk raceweekend even belt om de grand prix te bespreken. De Red Bull-rijder zegt daarover: "We praten altijd met elkaar over bepaalde dingen en over handigheden die hij in de Formule 1 kan toepassen, want ik geloof niet dat hij hier al eens gereden had in een Formule 1-auto."