Lewis Hamiltons gifbeker moet helemaal leeg. De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit jaar de spraakmakende overstap naar Ferrari, maar daar verloopt het allerminst naar wens. Bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar was er opnieuw sprake van een lijdensweg.

Hamilton sneuvelde in de laatste drie kwalificaties telkens in het eerste deel. Vorige week bij de Grote Prijs van Las Vegas werd hij zelfs twintigste. Vrijdag stelde de Ferrari-coureur al teleur door in de sprintkwalificatie slechts achttiende te worden. Zaterdag ging de martelgang verder. Hamilton kwam Q1 voor de kwalificatie van de race niet door.

"De gifbeker moet echt helemaal leeg", oordeelde Viaplay-presentatrice Ambert Brantsen. "Het is niet best, dat weet hij zelf ook wel", reageerde coureur Ho-Pin Tung. Volgens simracer Rudy van Buren mag het voor Hamilton geen excuus zijn dat Charles Leclerc beter presteert, omdat hij langer bij Ferrari zit.

Belabberd seizoen

Hamilton zit sinds de Grand Prix van Mexico, waar hij zich als derde kwalificeerde, in de hoek waar de klappen vallen. Een race later in São Paulo viel de zevenvoudig wereldkampioen uit. Vervolgens volgde de twintigste startpositie voor de GP van Las Vegas, waar hij zich nog knap naar de achtste plaats knokte.

Zaterdagmiddag werd hij zeventiende in de sprintrace, waarna later op de dag de volgende dreun volgde. Wat het extra pijnlijk maakt; Hamilton is de enige coureur die de afgelopen twee weekenden niet door het eerste deel van de kwalificatie kwam. Zondag start hij als achttiende.

