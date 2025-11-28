Voor Max Verstappen verliep de kwalificatie voor de sprintrace in Qatar ongunstig. De regerend wereldkampioen zette de zesde snelste ronde neer. Lando Norris, leider in de WK-stand, pakt P3.

De Nederlandse Red Bull-coureur repte over de boordradio over een stuiterende auto. In de derde en laatste sessie van de sprintkwalificatie miste hij een bocht en leek hij zijn auto te beschadigen. Door de misser had hij slechts één run om een toptijd neer te zetten. Die kwam er dus niet, getuige zijn P6.

Somber

Verstappen ziet het somber in voor de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. "Met deze balans gaat het in ieder geval niet heel leuk worden. Het wordt meer overleven en proberen nog wat aanpassingen te doen richting kwalificatie", liet hij optekenen op zijn website.

"Dat is niet wat je wil als je snel wilt gaan", zo verwijst hij naar het gestuiter. "We hebben natuurlijk geprobeerd wat instellingen via het stuur te veranderen, maar het werkte eigenlijk nooit echt. Daardoor werd het best lastig", aldus Verstappen.

Wereldtitel F1

Voor het eerst dit jaar was teamgenoot Yuki Tsunoda sneller. De Japanner, die vecht voor het behoud van zijn zitje bij Red Bull, klokte de vijfde tijd. "Dit geeft vertrouwen", zei hij na afloop.

De Grote Prijs van Qatar is de voorlaatste race van het jaar en Verstappen heeft nog steeds een kans op het behalen van zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Lando Norris van McLaren staat er het beste voor. Hij leidt met 24 punten voorsprong en kan bij goede resultaten in Qatar zijn eerste wereldtitel veroveren. Dat kan nog niet in de sprintrace, omdat daar te weinig punten kunnen worden gehaald om het verschil al te maken.

Oscar Piastri

Oscar Piastri, teamgenoot van Norris, doet evenals Verstappen nog mee in de titelstrijd. Hij veroverde de pole voor de sprintrace, die over 100 kilometer gaat en waarin de winnaar 8 punten scoort. De sprintrace begint zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

