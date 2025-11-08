Max Verstappen is uitgeschakeld in Q1 van de kwalificatierace voor de Grand Prix van Sao Paulo. Het lukte de Nederlander voor het eerst in vier jaar niet om het eerste deel van de kwalificatie door te komen. Zondag komt hij in actie vanaf P16.

Dat Verstappen niet Q1 wist te overleven, gebeurde voor het laatst voor de race in Rusland in 2021. De Nederlander klaagde al over zijn Red Bull en zal zondag bij de Grand Prix van Sao Paulo dus vanuit de achterhoede moeten starten.

Ook teamgenoot Yuki Tsunoda haalde overigens tijdens de kwalificatie met de negentiende tijd de tweede sessie niet.

Weinig grip

Het is nat op Interlagos en Verstappen had weinig grip in zijn Red Bull. Daar klaagde hij na de sprintrace al over. Er werden voor de kwalificatie nog wat aanpassingen gedaan. "Hopelijk geeft dat wat meer grip", zei de Nederlander na de sprintrace, waarin hij als vierde eindigde.

Stunt in 2024

Verstappen zal dus weer voor een ongekende stunt moeten zorgen tijdens de Grand Prix. Dat lukte hem vorig jaar wel in het regenachtige Sao Paulo. Toen starte hij vanaf P17 en leek de Nederlander geen rol van betekenis te gaan spelen.

Dat was echter buiten de exceptionele kwaliteiten van de Nederlander gerekend, die iedereen voorbij vloog op de natte baan. Hij won de race en later het wereldkampioenschap. 'Een van de beste races in de moderne tijd van de Formule 1', schreef ESPN daarover.

WK-stand

Verstappen heeft de punten hard nodig om nog kans te maken op het wereldkampioenschap. Klassementsleider Lando Norris staat na zijn zege in de sprintrace op een totaal 365 punten. Diens teamgenoot Piastri viel zaterdagmiddag uit en blijft staan op 356 punten. Verstappen liep vijf punten op hem in en heeft nu 326 punten.