Max Verstappen is raceliefhebber pur sang. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 kruipt in zijn vrije tijd achter de racesimulatoren heeft een eigen raceteam. Ook droomt hij van deelname aan langeafstandsraces. Daarvoor gaat Verstappen een belangrijk weekend tegemoet.

Met Team Redline deed Verstappen al mee aan virtuele races, zoals de 24 uur van Le Mans. Maar de Nederlander hoopt na zijn actieve carrière in F1 ook op het echte asfalt uit te komen. Bijvoorbeeld op de Nürburgring Nordschleife, waar Verstappen onlangs al onder de naam Franz Hermann rondjes reed. Maar om op dat iconische circuit in Duitsland te mogen rijden in een GT3-wagen, heeft hij een racelicentie nodig.

Verstappen op examen

Daarvoor is hij dit weekeinde weer op het 22 kilometer lange circuit. De Nürburgring Nordschleife is vooral berucht en bevreesd door de 73 bochten, grote hoogteverschillen en blinde secties. Niet voor niets wordt het de Groene Hel genoemd. " Racen is niet alleen mijn beroep, maar ook mijn hobby", vertelt Verstappen tegenover zijn eigen site.

Max Verstappen in actie in Duitsland, op jacht naar de A Permit op de Nordschleife.



Reed onder meer twee verplichte rondjes achter instructeur. pic.twitter.com/9YRcMjNZL6 — Erik van Haren (@ErikvHaren) September 12, 2025

Desondanks kan hij pas wat van zijn hobby maken als hij de Permit Nordschleife in bezit heeft van de DMSB (Deutscher Motor Sport Bund). Heeft Verstappen die, dan mag hij in een GT3-wagen rijden. "Dat zou ik geweldig vinden", erkent de Nederlander. "De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out. Ik kan niet wachten!"

4-uursrace op Nürburgring

Verstappen doet mee aan een 4-uursrace op zaterdag met teamgenoot Chris Lulham. Hij kent de Britse coureur van hun gezamenlijke avonturen bij Team Redline. Door zijn kwaliteiten strikte Verstappen Lulham voor Verstappen.com. Het duo zal rijden in de Porsche GT4 Cayman.

Verstappen is hoe dan ook met vertrouwen in Duitsland. De Nederlander won afgelopen zondag met overmacht de Grand Prix van Italië. In dat raceweekend vermorzelde hij de nodige records. Zo zorgde Verstappen voor de snelste poleronde op Monza én de snelste race óóit. Indrukwekkende statistieken, maar desondanks moest hij op de Nürburgring Nordschleife verplicht twee rondjes achter een instructeur rijden.