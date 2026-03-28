Max Verstappen was onderwerp van gesprek bij de start van de Grand Prix van Japan. Nog voordat er een kilometer was gereden, wees hij een journalist de deur bij een vragenronde. Op de dag van de kwalificatie blikte hij terug op dat opmerkelijke moment. "Dan ben je bij mij niet welkom..."

Verstappen kreeg een horde journaille op bezoek donderdag bij aanvang van de grand prix. Onder hen een journalist van The Guardian, die de Nederlander eruit pikte. "Ik praat niet voordat hij weggaat", reageerde de viervoudig wereldkampioen. Daarbij bleek het te gaan om een vraag die de verslaggever stelde nadat Verstappen de strijd om de wereldtitel verloor in Abu Dhabi vorig seizoen.

Het ging om Giles Richards, die op zijn beurt al reageerde op de situatie. "Ik klaag niet snel, maar was diep teleurgesteld toen Max Verstappen ervoor koos om me donderdag tijdens de Grand Prix van Japan uit zijn persconferentie te zetten vanwege een vraag die aan het einde van vorig seizoen was gesteld", sprak hij via zijn eigen medium.

'Dan ben je niet welkom'

Verstappen deed een hoop stof opwaaien. Zelfs binnen Red Bull zouden ze niet blij geweest zijn met die veelbesproken actie. Twee dagen later verduidelijkte hij zijn actie. "Mij kan je in het algemeen alles vragen. Ik krijg ook veel domme vragen, maar daar geef ik ook antwoord op. Dat is niet het probleem, ik ben niet moeilijk te benaderen", trapte hij af bij Viaplay.

Verstappen werd doodmoe van alle vragen dat hij de titelstrijd in Barcelona had laten liggen, toen hij negen punten misliep door een straf na een bewuste beuk aan George Russell. "Maar als iemand die vraag stelt in de laatste persconferentie en hij lacht je ook in je gezicht uit… Dat heeft voor mij met weinig respect te maken. Als je mij geen respect geeft, waarom moet ik jou dan respect geven? Dan ben je ook niet welkom", is Verstappen stellig.

Max Verstappen gepokt en gemazeld

"Ik denk dat het redelijk duidelijk is dat hij niet snapt waar het aan ligt", gaat de Nederlander verder. "Uiteindelijk zie je die vraag voorbij komen in Abu Dhabi, maar de camera staat alleen op mij gericht. De persoon zijn gezicht zie je niet. En hij begon gewoon in mijn gezicht te lachen. Je zag duidelijk dat er op dat moment kwade bedoelingen achter die vraag zat."

Dat was Verstappen in Japan, ruim drie maanden later, nog niet vergeten. "Ik zit lang genoeg in de Formule 1 om te weten wie goede of slechte bedoelingen heeft. Op dat moment was dat niet goed bedoeld. Dan ben je voor mij niet welkom", herhaalt hij.

Grand Prix van Japan

Verstappen kreeg de vraag met wat voor gevoel hij terugkijkt op de rel. "Dat ik hier harder moet gaan. Daar draait het bij mij om. Ik blijf er niet in hangen wat ik op donderdag doe. Daar ben ik heel duidelijk in en daarna is het voor mij ook meteen klaar. Dan ga ik met belangrijkere zaken verder, dat is met de engineers kijken hoe die auto harder gaat."

Want echt hard gaat de Red Bull nog niet. In de vrije trainingen kwam Verstappen tot de zevende, tiende en achtste tijd. Zaterdagochtend om 07.00 uur is de kwalificatie.