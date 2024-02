Max Verstappen heeft niets te vrezen van Lewis Hamilton: 'Mercedes zal nog zwakker worden'

De twintig beste coureurs ter wereld maken zich op voor de eerste Formule 1-race van het nieuwe jaar. Vorige week proefden zij al even aan het asfalt in Bahrein, komende zaterdag staat daar de eerste Grand Prix op het programma. Aan de hand van de testdagen kon Jan Lammers, die zelf ook 23 Grands Prix in de Formule 1 reed, al het nodige zeggen over die eerste race in de zandbak.

De testdagen konden Lammers wel bekoren. Hij zag de nodige verrassingen en durfde aan de hand daarvan al een voorspelling te doen voor de komende race bij Sportnieuws.nl: "Max Verstappen wint, met daarachter Charles Leclerc en Fernando Alonso. Ik kijk er ook niet gek van op als Lando Norris op het podium staat. Dat het niet zo voorspelbaar is, is leuk."

Daarmee brengt hij ook direct de teams in kaart die volgens hem goede papieren hebben in 2024. Verstappen werd de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen en zijn team Red Bull pakte de afgelopen twee jaar de constructeurstitel. Dat team zit dus zeker bij de topfavorieten. Lammers heeft ook een hoge pet op van Ferrari (Leclerc) en Aston Martin (Alonso). McLaren bestempelt hij als de dark horse voor 2024.

Een opvallende afwezige in het rijtje 'toppers' is Mercedes. Het team van Lewis Hamilton en George Russell kende geen goede testdagen en zal - volgens Lammers - mogelijk nog verder wegzakken. "Hamilton is iemand die straks weg is bij Mercedes. Dat gaat zeker in de tweede helft van het seizoen een ding worden. Je zult daar niet meer alle details over ontwikkelingen en updates mee bespreken. Kortom: Mercedes zal zichzelf daarmee een klein beetje zwakker maken." Lammers verwacht dat Russell halverwege het seizoen de eerste rijder van Mercedes wordt.

Red Bull heeft de 'perfecte correlatie'

Lammers noemt Red Bull ook weer de topfavoriet voor 2024, na twee wereldtitels op rij bij de constructeurs. "Red Bull heeft een perfecte correlatie tussen windtunnel, simulatie(programma's) en de baan. Dus die weten gewoon dat wat ze op de baan doen, dat ze dat ook op de computer zien. En andersom."

Het vermeende risico van Red Bull om een nieuwe auto bouwen is volgens Lammers helemaal niet zo'n risico. "Zij weten dat wat ze op de computer en in de windtunnel zien, overeenkomt met de baan. Als je dat voor elkaar hebt: dat is álles." Lammers doelt erop dat Red Bull bepaalde ontwikkelingen op de simulator kan testen, om te kijken of het de auto sneller maakt. Zo zijn alle doorgevoerde ontwikkelingen waarschijnlijk succesvol.

Deze teams gaan strijd aan met Red Bull

Vlak achter Red Bull komt in eerste instantie Ferrari, dat erg sterk was bij de testdagen. Misschien iets té sterk? "Iedereen probeert natuurlijk zoveel mogelijk data te verzamelen. En soms moet je daarbij ook kleur bekennen, dan ontkom je er niet aan - als je echt je ultieme kwalificatiesnelheid wil weten - om met een lichte auto te rijden."

Aston Martin volgt op plek drie volgens de verwachtingen van Lammers. "Mijn inschatting is toch dat het in eerste instantie tussen Red Bull en Ferrari zal gaan. In de race zal ook Aston Martin zich daarin gaan mengen." Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll heeft een stabiele auto met een goede racepace.

McLaren als dark horse

Lammers verwacht dat McLaren dit jaar boven Mercedes zal eindigen. Hij looft de stabiele coureurs van de renstal: Lando Norris en Oscar Piastri. Maar Lammers vindt het nog wel lastig om McLaren goed in te schatten, aangezien Norris nog geen raceruns heeft gedaan tijdens de testdagen.

"Ze hebben vorig jaar een sprintrace gewonnen, meegestreden voor de punten. Waar het met name om gaat: vorig jaar hadden ze aan het begin van het jaar heel veel problemen, maar toen kondigden ze al aan dat ze een enorme stap vooruit gingen maken. Als je dan ziet dat ze met een rookie al een sprintrace winnen, dan weet McLaren heel goed waar ze mee bezig zijn."

Racing Bulls

Een ander opvallend team bij de testdagen was Visa Cash App RB, hierna geschreven als Racing Bulls. Het team van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda beleefde best goede resultaten. Er wordt weleens geroepen dat de Racing Bulls de RB19 van Red Bull van vorig jaar heeft gekopieerd, maar daar wil Lammers niks van weten.

"Ik denk niet dat het zo simpel is dat zij de RB19 hebben. Zij zullen ook de nieuwe ontwikkelingen meepakken", waarmee hij doelt op de technische snufjes die Red Bull dit seizoen heeft toegevoegd aan de auto. In plaats van voortborduren op het succes van vorig jaar, was Red Bull deze winter juist erg innovatief.