Max Verstappen heeft zondagochtend (Nederlandse tijd) de Grand Prix van Las Vegas gewonnen. Hij wist zijn grote concurrent Lando Norris al meteen na de start in bocht één voorbij en wist zijn voorsprong vast te houden. Daardoor maakt hij nog steeds kans op de wereldtitel.

Verstappen begon vanaf plek twee achter Norris. De Brit startte aggressief maar nam daardoor bocht 1 te wijd. Verstappen kon profiteren en nam meteen plek 1 over. Ook George Russell kon de koploper van het wereldkampioenschap inhalen.

Norris reed in ronde 35 weer getergd naar de tweede plek. "Ik ga Max pakken", zei de McLaren-coureur over de boordradio. Het verschil met de Nederlander was op dat moment iets minder dan vijf seconden. Verstappen liep vervolgens alleen maar verder uit. Er leek dan ook sprake van een probleem bij Norris, waardoor hij snelheid verloor.

Hij won uiteindelijk met zo'n 20 seconden verschil op Norris. Russell werd derde, slechts 2,8 seconden later.

Wereldkampioenschap

Verstappen moest zondag in de buurt van Lando Norris blijven om kans te willen houden op zijn vijfde wereldtitel op rij. In de scenario's waarbij Norris minstens 9 punten uit zou lopen op de Red Bull-coureur, kon de Nederlander een vijfde titel vergeten. Hij loopt dankzij zijn overwinning nu zeven punten in op de Brit.

Norris behoudt met nog de races in Qatar en Abu Dhabi te gaan een solide voorsprong van 42 punten. De Australiër heeft nog maar 10 punten meer dan Verstappen. Oscar Piastri werd vierde in de race. De McLaren-coureur staat op plek twee in het kampioenschap en ziet Verstappen dus dichterbij komen.