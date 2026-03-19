Max Verstappen is wel eens beter begonnen aan nieuw seizoen in de Formule 1. De Nederlander eindigde als zesde in Australië en scoorde geen punten in zowel de sprint- als hoofdrace in China. Verstappen is vooral ontevreden over de nieuwe reglementen die gelden. Nelson Piquet Junior, de broer van Verstappens vriendin Kelly, staat opvallend genoeg niet aan zijn kant.

Sinds 2026 zijn de auto's compacter en wordt de motor half aangedreven op elektriciteit. Door te remmen, winnen coureurs energie terug voor de batterij. Die helpt weer met inhalen. Verstappen vindt het allemaal gekkenwerk en vergeleek het al eens met Mario Kart. "Ik weet het niet, als iemand dit leuk vindt, dan weet diegene echt niet waar racen om draait. Het is helemaal niet leuk, dit is geen racen", foeterde Verstappen al eens.

Het gat met de concurrentie is aanzienlijk. Met name Mercedes heeft de zaakjes veel beter op orde dan Red Bull. Ook Ferrari gaat goed om met de nieuwe reglementen. Het zorgt ervoor dat Verstappen vaak terug is te in het middenveld.

Max Verstappen krijgt geen steun van schoonbroer

Het geklaag van Verstappen is zijn schoonbroer niet vreemd. "Zo is hij nu eenmaal", vertelt Piquet Jr. in de podcast Pelas Pistas. "Hij wil de beste auto hebben. Als je hem vraagt welk kampioenschap hij liever had - die in de laatste race werd gewonnen, of de titel die vijf races voor het einde al is beslist – dan zou hij kiezen voor het laatste. Zo is hij nu eenmaal", aldus de Braziliaan.

"Het is natuurlijk dat hij in deze situatie klaagt, maar als hij in de Mercedes zou rijden, zou hij heel stil zijn en helemaal niets zeggen", denkt de oom van Verstappens (bonus)dochters. "Daar ben ik absoluut zeker van."

Dominantie van Mercedes

George Russell en Kimi Antonelli verdeelden de eerste twee grands prix van het seizoen. De Brit won in Australië, Antonelli was in China de snelste. Volgens Verstappen is er niet echt sprake van een strijd met Ferrari. "Het gaat alleen nog maar om Kimi of George, toch?", zei Verstappen. "Het is niet echt een heen-en-weer gevecht. Ze liggen mijlenver voor op de rest."

Eind maart wordt duidelijk of Red Bull terrein heeft gewonnen op Mercedes. Dan staat de voorlopig laatste race op het programma, de Grand Prix van Japan. Door de oorlog in het Midden-Oosten is besloten dat er in april niet wordt gereden.