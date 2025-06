Max Verstappen is bang voor 'valstrik': 'Maak je een grap?'

Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. Dat doet hij met een goed gevoel, aangezien Red Bull wat kleine updates heeft gedaan aan de auto. Toch is het niet alleen maar hosanna in Oostenrijk: Verstappen kreeg op donderdag te maken met een 'valstrik'.

Verstappen hoopt dat kleine aanpassingen aan de Red Bull hem helpen aan een goed resultaat in de Grote Prijs van Oostenrijk. "Ik heb me altijd goed gevoeld hier. Er zijn altijd circuits die je beter liggen dan andere", zei Verstappen, die al vijf keer won op de Red Bull Ring, de thuisrace van zijn team.

Niet de favoriet

De regerend wereldkampioen refereerde aan die "geweldige races" in de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk. "Sommige daarvan waren ook onverwacht. Ook dit weekend gaan we niet in als de favoriet. Maar het team zal proberen het beste ervan te maken en ik kijk ernaar uit."

Verstappen won in 2018, 2019, 2021 en 2023 de Grote Prijs van Oostenrijk. In 2021 won hij ook de Grote Prijs van Stiermarken op hetzelfde circuit. Vorig jaar ging de zege naar George Russell in de Mercedes.

'Is dit een valstrik?'

In de persconferentie wilde Verstappen weinig tot geen commentaar geven op vragen over de strafpunten en het nieuws dat autosportbond FIA vanwege transparantie de richtlijnen voor straffen openbaar had gemaakt. Op vragen over zijn eigen strafpunten wilde hij helemaal niet ingaan. "Maak je een grap? Is dit een valstrik? Ik krijg die vraag ieder weekend. Ik heb er niets over te zeggen", reageerde hij.

Verstappen kwam door de 3 drie strafpunten op zijn racelicentie die hij kreeg bij de Grote Prijs van Spanje na een aanrijding met Russell op een totaal van 11 strafpunten. Bij 12 strafpunten krijgt een Formule 1-coureur een schorsing van een race. Na de Grote Prijs van Oostenrijk vervallen weer twee van die strafpunten.

Grand Prix van Oostenrijk

Er zijn veel Nederlandse fans afgereisd naar Oostenrijk, waar zij komend weekend de tribunes weer oranje zullen laten kleuren. De race begint zondag om 15.00 uur. Alle tijden van het weekend vind je hier.