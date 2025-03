Max Verstappen kan aan zijde van nieuwe teamgenoot direct voor unieke prestatie zorgen in Japan

Max Verstappen reist komend weekend af naar Japan voor de derde race van het Formule 1-seizoen. Daar zal hij voor de eerste keer aan de start staan met Yuki Tsunoda als teamgenoot en de Nederlander kan in het thuisland van zijn nieuwe collega direct geschiedenis gaan schrijven.

Voor Verstappen wordt het komend weekend in Japan ongetwijfeld even wennen, want na twee races moest Liam Lawson vanwege de teleurstellende resultaten al het veld ruimen. Tsunoda is vanaf de derde race van het seizoen de nieuwe teamgenoot van Verstappen en hij mag voor eigen publiek gaan debuteren voor Red Bull.

Nieuwe ploeggenoot Max Verstappen gaat tijdens debuut bij Red Bull voor unieke prestatie in Japan Het zal voor de Formule 1-liefhebbers even wennen zijn: Max Verstappen rijdt komend weekend met een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. Yuki Tsunoda neemt het stokje over van de geslachtofferde Liam Lawson en gaat tijdens zijn debuutrace meteen voor een aansprekend resultaat.

Mogelijk unieke prestatie

Verstappen wacht na twee races nog op zijn eerste overwinning en hoewel Red Bull op dit moment duidelijk niet over de beste auto beschikt, deed de Nederlander het met een tweede plaats in Australië en een vierde plek in China toch erg goed. Als de viervoudig wereldkampioen in Japan als eerste over de streep weet te komen dan zou hij voor een unieke prestatie zorgen.

De Red Bull-coureur was namelijk de beste tijdens de vorige drie edities op het circuit van Suzuka en kan de eerste rijder ooit worden die de GP van Japan vier keer op rij op zijn naam schrijft. Hij deelt op dit moment nog het record met Michael Schumacher, die in 2000, 2001 en 2002 won. De Duitser is met zes zeges ook recordhouder wat betreft het meeste aantal overwinningen in Japan.

Red Bull hint op eerbetoon met bijzondere terugkeer tijdens Grand Prix van Japan Formule 1-fans hopen Max Verstappen tijdens de aankomende Grand Prix van Japan in een andere kleurstelling te zien dan het gebruikelijke blauw, rood en geel van Red Bull Racing. De renstal lijkt te hinten op een speciaal eerbetoon.

De GP van Japan werd in 2020 en 2021 niet gehouden door de coronacrisis en dus moeten we helemaal terug naar 2019 voor de laatste keer dat Verstappen niet als winnaar over de finish kwam in het Aziatische land. Valtteri Bottas won toen namens Mercedes de race. Verstappen viel al snel in de race uit na een botsing met Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Onrust bij Red Bull

Verstappen is zeker niet de topfavoriet in Japan, want McLaren lijkt het voorlopig het beste voor elkaar te hebben. Desondanks verzamelde de Nederlander wel al 36 punten en daarmee staat hij tweede in de WK-stand. De achterstand op leider Lando Norris (McLaren) is ook maar acht punten.

Keiharde woorden voor 'kippen zonder kop' bij Red Bull: 'Ze zijn bang dat Max Verstappen vertrekt' Niemand minder dan Ralf Schumacher, de broer van Formule 1-legende Michael, is keihard voor Red Bull Racing. Het team van wereldkampioen Max Verstappen haalt in een podcast flink uit naar de teamleiding nadat afgelopen week Liam Lawson werd geslachtofferd voor Yuki Tsunoda en dat de positie van tweede coureur nu een soapachtig drama is geworden bij Red Bull.

Waar Verstappen het dus goed doet, zorgden de resultaten van zijn teamgenoot voor grote onrust bij het team. Lawson pakte geen enkel punt en daardoor staat Red Bull in het constructeurskampioenschap al ver achter McLaren. Het team besloot vervolgens om Tsunoda vanaf de race in Japan de kans te geven.