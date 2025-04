Max Verstappen kan na magistrale pole in Saoedi-Arabië een nog grotere Formule 1-legende worden

Max Verstappen verbaasde vriend en vijand door zaterdag in Saoedi-Arabië pole position te pakken. De Red Bull-coureur is met vier wereldtitels natuurlijk al een Formule 1-legende, maar de Nederlander heeft zondag in de race de kans om zijn rol in de geschiedenis van de sport weer een stukje groter te maken.

Verstappen beleefde een week geleden in Bahrein misschien wel de slechtste race uit zijn F1-loopbaan, maar tijdens de kwalificatie in Jeddah was alles anders. De Nederlander troefde met een miniem verschil McLaren-coureur Oscar Piastri af en start zondag dus vanaf de eerste plek. WK-leider Lando Norris parkeerde zijn auto in de muur en begint de race dus vanaf de tiende plaats. Met een goed resultaat kan Verstappen dus zomaar de leiding overnemen in de strijd om de wereldtitel.

Jacht op Vettel

Dat is niet het enige dat hij zondag kan bereiken, want de Nederlander kan in twee historische ranglijsten ook een plekje op gaan schuiven en dat gaat in beide gevallen ten koste van de Duitser Sebastian Vettel. Verstappen en Vettel zijn allebei viervoudig wereldkampioen en deden dat ook beiden in dienst van Red Bull. Waar de Nederlander de Duitser in veel recordlijstje al voorbij is, is dat bij twee ranglijsten nog niet het geval.

Vettel verzamelde in zijn carrière namelijk 3098 punten en heeft er daarmee nog altijd ietsje meer dan Verstappen, die op 3092,5 punten staat. Als de Nederlander zevende of hoger eindigt gaat hij de voormalig wereldkampioen dus voorbij en komt hij op de tweede plaats aller tijden te staan.

Lewis Hamilton staat met 4887,5 punten veruit bovenaan. Hamilton en Vettel hadden aan het begin van hun loopbaan wel het nadeel dat er toen een stuk minder punten voor een zege te verdienen waren. De huidige puntentelling geldt pas sinds 2010 en dus is zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher slechts op de negende plek te vinden.

Ronden aan de leiding

Als Verstappen op het levensgevaarlijke stratencircuit 39 ronden of meer aan de leiding weet te gaan dan passeert hij Vettel ook op dat vlak. De Duitser reed tijdens zijn carrière 3501 ronden op de eerste plek. Verstappen kan de derde plaats overnemen en heeft dan enkel nog Hamilton (5487) en Schumacher (5111) voor zich op de ranglijst aller tijden.