Max Verstappen kan zich vinden in kritiek op 'pestend' Red Bull na shockerende rijderswissel

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde heeft op Instagram uitgebreid gereageerd op het vertrek van Liam Lawson bij Red Bull. Opvallend genoeg liet Max Verstappen een like achter bij de post, waarin Van der Garde harde woorden over had voor zijn team.

Verstappen werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen in de Red Bull. Dit seizoen kreeg hij Lawson naast zich, maar de Nieuw-Zeelander moet na twee races alweer plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. De Nederlander liet al doorschemeren dat hij het niet eens was met die keuze.

Van der Garde snapt ook weinig van de rijderswissel (Lawson neemt het zitje van Tsunoda over bij Racing Bulls). 'Ik word er een beetje moe van dat er altijd wordt gezegd dat F1 de zwaarste sport is qua leveren van prestaties, en dat als je onderpresteert je de gevolgen onder ogen moet komen.'

Pesten of paniekactie?

'Ja, je moet presteren', gaat de 39-jarige Van der Garde verder. 'En ja, de druk is enorm. Maar in mijn ogen komt dit dichter bij pesten of een paniekactie van Red Bull, dan dat het nog gaat over de prestaties van een echte atleet.' Van der Garde heeft een foto van een verdrietige Lawson gebruikt om zijn verhaal kracht bij te zetten.

'Zij hebben een besluit genomen om Liam in de auto te zetten, om vervolgens na twee races zijn ziel te pletten. Vergeet niet de enorme wilskracht, harde werk en succes dat Liam in zijn carrière heeft moeten stoppen om te komen waar hij nu is. Ik herinner me nog mijn eigen bloed, zweet en tranen om in de Formule 1 te komen.'

Boodschap voor Lawson

Van der Garde reed negentien races voor Caterham in 2013. 'Laat staan hoe dat is bij een absoluut topteam. Ja, hij presteerde ondermaats in de eerste twee races, maar als iemand dat door heeft, is hij het zelf wel. Misschien heeft hij dit idee zelf geopperd, maar als dat niet zo is, wens ik hem alle succes en kracht om op de grid te verschijnen in Japan.'

Daarna heeft hij nog een boodschap voor Lawson: 'Geloof in jezelf, kop omhoog en bewijs ze allemaal hun ongelijk.' Verstappen likete het bericht en dat zagen de mensen in de reacties ook. Zij zijn lovend over de Nederlander, die dit jaar drukker dan ooit bezig lijkt met het goed laten voelen van de rookies. 'Dit betekent dat hij echt medelijden heeft met Liam, als Moeder van alle Rookies.'