De eerste vrije training op Monza leverde meteen spektakel op. Max Verstappen klokte de vierde tijd, maar klaagde voortdurend over een gebrek aan grip. Het waren de Ferrari’s die de fans op de tribunes lieten juichen: Lewis Hamilton reed de snelste tijd, gevolgd door Charles Leclerc.

Hamilton zette met 1.20,117 de snelste ronde neer en hield daarmee teamgenoot Leclerc achter zich. Carlos Sainz dook met zijn Williams knap naar de derde tijd, voor Verstappen op P4. De Limburger moest ruim een halve seconde toegeven op de Ferrari’s.

'Ik heb totaal geen grip'

Verstappen beschikt dit weekend over een nieuwe Honda-krachtbron, die extra vermogen moet geven op de lange rechte stukken van Monza. Omdat de onderdelen binnen de limiet vallen, krijgt hij daar geen gridstraf voor. In de openingsfase stond hij bovenaan de tijdenlijst, maar op de zachte banden verloor hij terrein. "Ik heb totaal geen grip en glij alle kanten op", mopperde hij over de boordradio.

Voor de Nederlander is er dus nog werk aan de winkel. Vorig jaar beleefde hij op Monza zijn minste weekend van het seizoen en eindigde hij als zesde. Dit keer hoopt de viervoudig wereldkampioen, ondanks de moeizame start, zijn Ferrari-rivalen het vuur aan de schenen te leggen.

Publiekslieveling steelt de show

Voor eigen publiek verraste Kimi Antonelli met een knappe vijfde tijd in de Mercedes, waarmee hij sneller was dan zijn teamgenoot George Russell. Die viel in de slotminuut stil met technische problemen en moest genoegen nemen met plek acht. Tussen hen in eindigde Alexander Albon, die met de tweede Williams weer kleur gaf aan de top van het klassement.

McLaren kende een tegenvallende start van het weekend. Lando Norris kwam niet verder dan de zesde plaats, terwijl WK-leider Oscar Piastri zijn auto afstond aan het Ierse talent Alex Dunne. De rookie reed naar P16. Ook Paul Aron kreeg een uur in de Alpine, maar speelde geen rol van betekenis.

Rode vlaggen en contractnieuws

De hoge baantemperatuur (boven de 40 graden) maakte het coureurs lastig. Meerdere rijders belandden in het grind, wat leidde tot een rode vlag om de baan schoon te vegen. Buiten de baan kwam er nieuws dat ook de tongen losmaakte: de Grand Prix van Monaco blijft zeker tot en met 2035 op de kalender. Het iconische stratencircuit behoudt zijn plek, ondanks de jarenlange kritiek op het gebrek aan spektakel.