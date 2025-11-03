In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië kijkt de regerend wereldkampioen vol warmte vooruit naar een van zijn favoriete circuits. Max Verstappen heeft voor het raceweekend op Interlagos iets speciaals in petto om zijn successen én persoonlijke band met het land te eren. "Het is een bijzondere plek voor mij", zei de Red Bull-coureur voorafgaand aan het weekend.

De Limburger reed vorig jaar in São Paulo één van de meest memorabele races uit zijn carrière. In stromende regen kwam hij van P17 naar de winst, een zege die achteraf cruciaal bleek in zijn jacht op de wereldtitel. "Dat was een emotionele overwinning en een belangrijk moment in het kampioenschap", blikte Verstappen terug. "Brazilië heeft een rijke Formule 1-geschiedenis en ik heb daar veel mooie herinneringen aan."

Speciaal eerbetoon voor Brazilië

Voor dit weekend heeft de Red Bull-coureur iets bijzonders voorbereid: een helm in de kleuren van Brazilië, als eerbetoon aan de race én het land. Het ontwerp verwijst naar de Braziliaanse vlag en symboliseert zijn waardering voor de fans en de rijke Formule 1-geschiedenis van het land. "Ik zal dit weekend met een speciale Braziliaanse helm rijden," kondigde hij aan.

Verstappen heeft ook buiten de baan een sterke connectie met Brazilië. Zijn schoonfamilie komt er vandaan, wat het weekend in São Paulo voor hem extra betekenisvol maakt. "De fans zijn er zó gepassioneerd, het is geweldig om op zo’n ouderwets circuit te racen. Die energie voel je echt. Brazilië is voor mij altijd speciaal geweest."

Belangrijke race in titelstrijd

Met nog vier races te gaan heeft de Nederlander 36 punten achterstand op WK-leider Lando Norris. Winst in Brazilië is dus broodnodig om zijn kansen op een vijfde wereldtitel levend te houden. "Het kan er flink regenen, dus gekke dingen kunnen gebeuren", blikt Verstappen vooruit. "Maar dat maakt het ook juist één van de mooiste races van het jaar."

De Red Bull-coureur heeft in Brazilië een uitstekende staat van dienst. Hij won al in 2019 en 2023, en reed in 2016 een legendarische regenrace waarin hij na meerdere spectaculaire inhaalacties als derde eindigde. Mocht hij zondag opnieuw zegevieren, dan houdt hij zijn jacht op een vijfde wereldtitel springlevend.

Meevaller voor Verstappen in titelstrijd

Verstappen reist bovendien met een gerust hart naar São Paulo. De Nederlander was eerder dit seizoen nog dicht bij een schorsing na een reeks strafpunten, maar een groot deel daarvan is inmiddels vervallen. Daardoor staat hij weer wat ruimer in de race om de wereldtitel.

Met nog zes strafpunten op zijn licentie – waarvan er binnenkort nog drie verdwijnen – hoeft Verstappen niet langer op eieren te rijden. Dat geeft de Red Bull-coureur de vrijheid om voluit te gaan in de jacht op zijn vijfde wereldtitel. Een schorsing zou zijn seizoen flink hebben kunnen verstoren, maar nu kan hij zich volledig richten op waar hij het beste in is: winnen.