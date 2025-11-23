Max Verstappen rijdt zondagochtend (Nederlandse tijd) een cruciale race in de strijd om het Formule 1-wereldkampioenschap. Dat doet hij onder toeziend oog van een aantal wereldsterren. Zo is zangeres Beyoncé aanwezig met haar man Jay-Z.

In Las Vegan komen dit weekend niet alleen de F1-coureurs samen. De Grand Prix is ook een groot feest voor influencers en beroemdheden. Vorig jaar konden zij het vierde kampioenschap van Verstappen in Sin City vieren.

De zaken staan er dit jaar anders voor voor de Nederlander. Hij staat derde in het kampioenschap, achter McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Hij moet zondag in de buurt van Lando Norris blijven om kans te willen houden op zijn vijfde wereldtitel op rij. In de scenario's waarbij de Brit minstens 9 punten uitloopt op Verstappen, kan de Nederlander een vijfde titel vergeten.

De viervoudig wereldkampioen profiteerde in bocht één van een agressieve start van Norris, die begon vanaf pole position. Verstappen nam direct de eerste plek over. Dat zegen ook een aantal aanwezige wereldsterren aanwezig.

Beyoncé en Jay-Z

Zo zijn Beyoncé en Jay-Z op het circuit gespot. De Amerikaanse muziekartiesten brachten zaterdag al een bezoekje aan Ferrari en ontmoetten daar coureur Lewis Hamilton.

Jake Paul

Ook vechter en entertainer Jake Paul is van de partij, op uitnodiging van Ferrari. Op zijn Instagram Story deelt hij dat hij juicht voor Charles Leclerc. Zijn verloofde Jutta Leerdam zit ondertussen in Canada voor de World Cup in Calgary. Vanwege een heftige verkoudheid vallen haar resultaten wat tegen. Ze werd vijfde op de eerste 500 meter en vierde op de 1000.

Paul werkt zelf ook toe naar een groot sportevenement. Hij stapt op 19 december de ring in met Anthony Joshua. Het wordt met afstand de zwaarste tegenstander tot nu toe van de Amerikaan. De 36-jarige Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was gedurende twee periodes de houder van de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO in het zwaargewicht.

