Max Verstappen belandt van de regen in de drup tijdens het tot nu toe dramatisch verlopen raceweekend in Brazilië. De Nederlander kwam niet verder dan een schrikbarende zestiende plek in de kwalificatie, maar moet zondag tijdens de grand zelfs vanuit de pitstraat starten door een straf.

De kwalificatie verliep voor Verstappen dramatisch in het Braziliaanse Sao Paulo. De titelverdediger in de Formule 1 kwam maar niet los en noteerde uiteindelijk de zestiende tijd. Nog nooit eerder werd Verstappen op basis van zijn eigen snelheid geëlimineerd in de eerste kwalificatieronde. Red Bull Racing heeft dan ook besloten om drastische maatregelen te nemen en dat heeft dan weer gevolgen voor de startplek van de Nederlander.

Volgens De Telegraaf heeft de Nederlander een straf gekregen. Red Bull Racing heeft een motorwissel uitgevoerd en dat heeft ervoor gezorgd dat Verstappen gestraft is. Hij start niet vanuit de zestiende plek die hij behaalde bij de kwalificatie, maar vanuit de pitstraat. Adviseur Helmut Marko leek op de Oostenrijkse TV de motorwissel al enigszins aan te kondigen. Hij zei dat de ploeg moest kijken of er opnieuw grote veranderingen werden doorgevoerd, wat dus uiteindelijk is gebeurd.

Woedende Verstappen

Verstappen was na de kwalificatie al woedend over de auto. "Nog nooit zo'n slechte auto gezien", zei de Nederlander woest. Ook liet hij weten dat er weinig vertrouwen is voor het verdere verloop van de race en het seizoen. "Vanaf de plek waar we moeten starten, gaat het niet lukken. En met dit soort prestaties kunnen we het sowieso vergeten. Het lijkt erop dat we niet weten wat er aan de hand is, en ook niet hoe we het op dit moment moeten oplossen."

Ook teamgenoot Yuki Tsunoda reed geen hele goede kwalificatie. De Japanner reed zelfs nog minder dan Verstappen, aangezien hij de negentiende tijd noteerde. Tsunoda is echter niet gestraft en zal vanaf die plek dus ook de GP in Brazilië gaan starten. Lando Norris was tijdens de kwalificatie de snelste, verrassend gevolgd door Kimi Antonelli. Charles Leclerc noteerde de derde tijd tijdens de kwalificatie. Oscar Piastri kwam als vierde over de finish en lijkt dus ook de GP in Brazilië aan zijn teamgenoot te moeten laten.