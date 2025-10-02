Max Verstappen is weer helemaal opgeleefd dit Formule 1-seizoen. De Nederlander won de afgelopen twee races met grote overmacht. Hierdoor wordt er door McLaren weer serieus rekening gehouden met de huidige wereldkampioen. Singapore wordt een cruciale race voor de titelkansen van Verstappen, want hij won er namelijk nog nooit. Deze editie van de straatrace wordt extra zwaar. Er wordt namelijk een onheilspellende primeur toegepast dit weekend.

Verstappen zit met zijn team Red Bull is een positieve flow. Toch kijkt de Nederlander met lichte argwaan naar komende race. Op zijn website schrijft hij over het circuit van Singapore: ''Het is een fysiek behoorlijk veeleisende baan voor alle coureurs en in deze race gaat het er om comfortabel te worden met het oncomfortabele. Op de laatste twee circuits met weinig downforce presteerden we goed. Maar het circuit van Singapore is behoorlijk anders, dus dat zal een soort van test worden.''

Bloedhete primeur

Deze editie belooft nog minder prettig te worden dan vorige edities. Er is door de organisatie namelijk voor het eerst een officiële hittewaarschuwing afgegeven voor de aankomende race in Singapore. Deze primeur wordt toegepast, omdat verwacht wordt dat de temperatuur tijdens alle sessies boven de 31 graden komt. Daarnaast is er ook voor heel het weekend onweersbuien met regen voorspeld.

De officiële hittewaarschuwing is in het leven geroepen na de Grand Prix van Qatar twee jaar geleden. Na die race hadden veel coureurs medische hulp nodig wegens de hitte. De waarschuwing houdt in dat alle coureurs een koelvest moeten dragen in de cockpit. Doen ze dat niet, dan moeten ze een halve kilo extra ballast in de auto meenemen om te compeseren. Er zijn een aantal coureurs uitgesproken dat ze geen fan zijn van het dragen van koelvesten in de cockpit. Het zou volgens hen te krap zijn.

'Alles moet meezitten'

Verstappen staat op een derde plaats in het klassement om de wereldtitel, met een achterstand van 69 punten op Oscar Piastri en 44 op Lando Norris. De Limburger laat zich met nog zeven races op de kalender niet meeslepen in speculaties over een mogelijke vijfde wereldtitel. "Daarvoor moet alles meezitten voor mij en dan zal ik ook nog geluk moeten hebben", blikte hij vooruit op de langste race van het seizoen, waarin coureurs soms meer dan drie kilo aan gewicht verliezen. Topman Helmut Marko van Red Bull ziet de Grote Prijs van Singapore als een grote test. "Onze auto's lijken het hier nooit echt prettig te vinden", weet hij.

Zak Brown van McLaren ziet Verstappen wel als kandidaat voor de wereldtitel. "We moeten heel goed op hem blijven letten. Drie coureurs strijden nu om de titel. We willen Max zo snel mogelijk van die positie weg hebben", zei de teambaas, die nog maar dertien punten nodig heeft om met zijn ploeg de constructeurstitel veilig te stellen. "Dat moet lukken hier in Singapore."