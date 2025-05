Max Verstappen kritisch op GP Monaco en trekt vergelijking met Mario Kart: 'Kijk naar het einde'

Max Verstappen moest het bij de Grand Prix van Monaco doen met een vierde plek en kwam tot de conclusie dat er ook niet meer in zat. Hij begreep dat de wedstrijdleiding een belangrijke regel wijzigde om de spanning in Monte Carlo te verhogen, maar Verstappen concludeerde dat het niet heeft gewerkt.

"Dit is Monaco", waren de duidelijke woorden van Verstappen over de boordradio na de race. De Nederlander zag dat er nagenoeg geen inhaalacties plaats hebben gevonden in de nauwe straten van het prinsendom. Later voegde hij daar aan toe: "Je kan hier sowieso niet racen. Het maakt niet uit wat je doet. Of het nou een één- of tienstopper is."

Op de eigen site van Verstappen zijn meer uitspraken van de Nederlander te vinden. "Kijk naar het einde. Ik reed vooraan en mijn banden waren eraan, maar niemand kon mij inhalen. Vandaag de dag met een Formule 1-auto denk ik dat je net aan voorbij kan aan een Formule 2-wagen. Ik snap dat ze met het idee kwamen, maar ik denk niet dat het heeft gewerkt."

Buitenlandse media zien 'geprikkelde' Lando Norris klagen over Max Verstappen, kritiek op Red Bull Max Verstappen reed lang aan kop bij de Grand Prix van Monaco, maar moest de overwinning toch aan Lando Norris geven. De Brit was niet zo blij met de acties van zijn Nederlandse concurrent. Volgens Britse media kwam Norris 'geprikkeld' over en de Belgen hadden kritiek op Red Bull.

'Anders wordt het Mario Kart'

Daarmee doelt hij erop dat de wedstrijdleiding besloot dat alle coureurs verplicht twee keer banden moesten wisselen. Verstappen reed lang op P1 en hoopte op een late rode vlag, maar die kwam niet. De viervoudig wereldkampioen kwam daarom in de voorlaatste ronde nog naar binden voor zijn tweede pitstop.

Max Verstappen werkte richting onwaarschijnlijk scenario bij GP Monaco, maar valt toch buiten podium Max Verstappen is vierde geworden bij de Grand Prix van Monaco. Helaas voor hem won Lando Norris de race door de straten van Monte Carlo, al heeft de Nederlander zeker geprobeerd om Charles Leclerc (tweede) een handje te helpen.

Van Verstappen hoeven de regels niet nóg gekker in Monaco: "We gaan anders bijna Mario Kart doen. Dan moeten we dingen op de auto installeren, zodat we bananen rond kunnen gooien. Gladde baan!"

WK-stand Formule 1: Max Verstappen ziet Oscar Piastri en Lando Norris uitlopen in Monaco Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zal dit seizoen alles uit de kast moeten halen om weer als eerste te eindigen in de WK-stand. De Nederlander vecht in zijn mindere Red Bull-auto voorlopig om plek drie achter de ongenaakbare McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Check hieronder de WK-stand na de GP van Monaco.

Vooruitblik Grand Prix van Spanje

Verstappen richt alvast zijn pijlen op Barcelona, waar hij in 2016 zijn allereerste zege in de Formule 1 boekte. Vanaf de GP van Spanje wordt er strenger gelet op flexvleugels, iets waar topteam McLaren vooral van lijkt te profiteren. "Ik hoop dat het een heel klein beetje uitmaakt, maar ik denk niet dat het de wereld op zijn kop zal zetten. Als het een heel klein beetje onze kant op valt, vind ik het al positief, maar we gaan het zien."