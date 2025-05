Max Verstappen laat Kelly Piquet en pasgeboren baby achter voor 'stiekem' uitstapje

Wie denkt dat Max Verstappen tijdens zijn vrije weekend bij zijn pasgeboren dochter Lily en vriendin Kelly Piquet is, heeft het goed mis. De Nederlander is namelijk opgedoken op een circuit in Duitsland, onder een pseudoniem.

De Formule 1 ligt even stil, nadat er afgelopen weekeinde in Miami werd geracet. Voor Verstappen is de volgende verplichting in de koningsklasse van de autosport volgende week in Italië, waar de Grand Prix van Emilia-Romagna op de planning staat. Dan zou je denken dat hij als kersvers vader bij zijn gezin wil zijn, maar niets is minder waar.

Kersverse vader Max Verstappen onthult nationaliteit en paspoort van baby: drie landen vallen buiten de boot F1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet hebben vrijdag de geboorte van hun dochter Lily met de wereld gedeeld. Kersverse papa Verstappen moest vervolgens direct aan de bak in Miami. Daar in de Verenigde Staten liet hij zich uit over de nationaliteit van de kleine.

Gespot in Duitsland

De raceverslaafde Verstappen is naast viervoudig wereldkampioen ook trotse eigenaar van een GT3-team, dat meedoet aan de GT World Challenge (GTWC). Hij gebruikt daarbij zijn eigen kennis om te sleutelen aan de afstelling. Vrijdag kroop Verstappen achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 voor testrondes op Nürburgring Nordschleife.

Max Verstappen is running a Ferrari 296 GT3 in todays official NLS test on the Nürburgring Nordschleife. He tried to stay unnoticed using the name "Franz Hermann" on his car. We've got some pics and infos.



AMuS exclusive (in German): https://t.co/hnxUvdEYVC pic.twitter.com/Rf1u1mpVdS — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) May 9, 2025

Dat zou eigenlijk in het grootste geheim moeten gebeuren, ware het niet dat de pers gauw genoeg door had dat Verstappen himself aanwezig was. Op zijn auto waren namelijk stickers met de naam Franz Hermann geplakt. Alleen een fotograaf ter plekke zag dat het om de viervoudig wereldkampioen ging. Dat kwam vooral omdat zijn echte naam op zijn helm en racepak stond. Verstappen had dus net niet overal aan gedacht.

Verstappen heeft normaal gesproken Thierry Vermeulen, de zoon van zijn manager Raymond, en Chris Lulham als coureurs in de GTWC. Dit keer wilde hij zelf een ritje maken over de iconische Nordschleife. De Nederlander reed eerder al de virtuele 24 uur op de Nürburgring, dit keer was het tijd voor kilometers op het echte asfalt.

Toekomstplannen

Wil Verstappen in de toekomst meedoen aan NLS-evenementen, dan moet hij een speciale racelicentie zien te bemachtigen. "De Nürburgring Nordschleife is een van mijn absolute favoriete circuits en ik hoop dat ik hier over een paar jaar ook met een echte GT3 kan racen", zei hij vorig jaar op een DNLS-evenement.

Te 'zware' Max Verstappen en Fernando Alonso smeden plannetje met één hele belangrijke eis Max Verstappen en Fernando Alonso zijn rivalen op de grid bij de Formule 1. Toch hebben de twee er nooit een geheim van gemaakt om ooit samen te werken. Maar dat blijkt een lastigere puzzel dan verwacht, door vader Jos.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt om nog uitstapjes te maken naar andere raceklassen. Zo wil hij bijvoorbeeld ook meedoen met Fernando Alonso aan de 24 uur van Le Mans.

Racesimulator

Tot die tijd moet de Nederlander het hebben van uitjes als dit weekeinde en virtuele races. Verstappen is immers verzot van racen op de simulator. Zelfs de komst van dochter Lily kan daar moeilijk verandering in brengen.