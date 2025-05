Max Verstappen laat Red Bull-adviseur sprakeloos achter na geheime test op Nürburgring: 'Na drie ronden was het record al weg'

Max Verstappen verscheen vrijdag onaangekondigd op de Nürburgring. Onder de naam Franz Hermann stapte hij in een Ferrari 296 GT3 voor een ogenschijnlijk onopvallende testdag. Toch bleef het niet lang bij een anonieme test.

De viervoudig wereldkampioen wilde in alle stilte een paar ronden rijden op de befaamde Nordschleife, maar dat plan hield niet lang stand. Terwijl zijn naam nergens op de officiële deelnemerslijst verscheen, ging het gerucht al snel rond dat Verstappen achter het stuur zat.

De test bleef niet lang onopgemerkt: uiteindelijk werd de paddock overspoeld door media en veranderde de sfeer in wat Red Bull-adviseur Helmut Marko omschreef als een 'gekkenhuis'.

Max Verstappen geeft opheldering na ophef over omstreden Duitse schuilnaam: 'Dat was wat ik wilde' Max Verstappen zorgde voor een grote verrassing door vorige week in een 'vrij' weekend plotseling op te duiken op de Nürburgring. De Nederlandse coureur reed daar een test in een Ferrari, maar deed dat onder een schuilnaam om minder op te vallen. De gekozen naam zorgde echter voor flink wat ophef en Verstappen heeft eindelijk opheldering gegeven over hoe die naam tot stand is gekomen.

Max Verstappen zet Nürburgring op z’n kop in drie ronden

Officiële rondetijden van de test zijn niet vrijgegeven, maar volgens mensen die bij de sessie aanwezig waren, verbrak Verstappen al in een van zijn eerste ronden het GT3-record op het circuit. Die bewering werd kort daarna bevestigd door Marko, die sprak met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung.

"Hij vertelde me dat hij het record met twee seconden had verbeterd na slechts drie ronden", aldus de Red Bull-adviseur. "Hij wist alles over zijn tijden en zijn ophanging. Het leek hem meer te interesseren dan zijn Formule 1-auto", grapte Marko.

'Speciaal cadeau' aan Max Verstappen onthult werkelijke geboortedatum van dochter Lily Max Verstappen en Kelly Piquet zijn inmiddels een hele periode trotse ouders van dochter Lily. Aanvankelijk dachten veel mensen dat zij begin mei geboren is, alleen is dat wel zo?

Max Verstappen investeert in jong talent en simracen

Voor de 82-jarige Oostenrijker is het geen verrassing dat Verstappen zich ook buiten de Formule 1 met racen bezighoudt. "GT-races zijn zijn grote liefde en hij heeft zijn eigen team. Hij runt een simraceteam en wil nu een van zijn beste coureurs in een echte auto zetten", stelt Marko. Dat doet hij volgens hem niet alleen voor de lol, maar ook als investering in de toekomst van jong talent.

De Red Bull-adviseur wijst op de torenhoge kosten van traditionele raceklassen. "Een volledig seizoen in de kartsport kan een kwart miljoen euro kosten", zegt hij. "En hoeveel kost goede apparatuur voor virtuele races? Misschien 30 tot 50 duizend euro." Volgens Marko ziet Verstappen simracen daarom als een serieuze opstap naar de autosport en niet alleen als coureur. "Max ontwikkelt ook simulator-software, die inmiddels wordt gebruikt door Formule 2- en Formule 3-teams."