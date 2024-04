Max Verstappen laat zich niet afleiden en rijdt soeverein naar snelste tijd bij VT1 in Japan

Max Verstappen heeft zich tijdens de eerste vrije training in Japan weer laten zien. Twee weken na zijn uitvaller in Australië, was hij de snelste tijdens de eerste training in Suzuka. De wereldkampioen klokte een tijd van 1.30.056 en was daarmee twee tienden sneller dan zijn ploeggenoot Sergio Perez.

De Grand Prix van Japan vindt dit jaar eerder in het jaar plaats. Vorig jaar kende Verstappen ook een slechte voorbereiding op de race in Suzuka, nadat hij teleurstelde in Singapore. In zijn laatste race moest de Nederlander opgeven vanwege een kapotte remklauw. De verwachting is dat hij in Japan wel weer naar de zege kan rijden en zijn laatste twee overwinningen op Suzuka kan verdedigen.

Rustig

Verstappen liet niet direct het achterste van de tong zien in de openingsfase van de vrije training. Na een installatieronde op de harde band ging hij gelijk weer naar binnen, terwijl veel coureurs met mediums werkten. Lando Norris was eerst de snelste, op de voet gevolgd door Fernando Alonso. Dat was voordat Verstappen over de streep kwam in 1.31,463. Met softs onder de Mercedes was Lewis Hamilton (1.30,543) dan wel weer beduidend sneller.

Crash

De VT 1 werd een tijdje onderbroken door een crash van pechvogel Logan Sargeant. De coureur van Williams kon in Australië niet rijden omdat zijn team maar één wagen gereed kon krijgen en nu kwam hij in bocht 7 tot botsing. Sargeant stuurde te wijd, schoof van de baan en kwam via de vangrail en de grindbak uiteindelijk pas tot stilstand.

Wederom de beste

Toen de training weer werd hervat ging Verstappen in een hogere versnelling. Hij reed een tijd van 1.30,056 op de zachtste banden. Teamgenoot Sergio Pérez (+0,181s) was net iets langzamer, met Carlos Sainz van Ferrari (+0,213s) daar weer achter. Yuki Tsunoda kwam in zijn thuisrace niet verder dan de negende plaats. Om 08:00 uur vindt de volgende vrije training plaats in Japan.