Max Verstappen heeft weinig goede herinneringen aan de GP van Singapore, want de Nederlandse Formule 1-coureur won er nog nooit. Sterker nog: hij reed pas drie ronden aan de leiding van alle edities die hij meedeed. In de ranglijst van coureurs die het veel beter deden, staat een verrassende naam in de top drie.

In maar liefst 14 van de 15 edities van de Grand Prix van Singapore moest de safety car de baan op. Deze opvallende statistiek is te verklaren door het smalle en technische circuit, de vele fouten en incidenten van de coureurs, soms verergerd door slecht weer en regenbuien. Alleen de race van 2024 kende geen safety car op de baan, een unicum. De GP van Singapore wordt gezien als één van de zwaarste races van het jaar.

Safety car-coureur in top drie

Dankzij deze unieke omstandigheden in Singapore staat safety car-coureur Bernd Mayländer op een bizarre derde plaats in de onofficiële ranglijst van meeste ronden aan de leiding in Singapore. Mayländer heeft maar liefst 94 ronden aan kop gereden. Alleen de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de race, Sebastian Vettel, met 252 ronden, en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, met 249 ronden, staan boven hem.

Verstappen laatste

In de officiële statistieken staat Verstappen met drie rondjes aan de leiding laatste van alle coureurs. Namen als Fernando Alonso (93), Carlos Sainz, Lando Norris (beiden 62), Sergio Perez (59), Antonio Giovinazzi (4) en Jenson Button (eveneens 3) staan allemaal boven de Nederlanders.

Al 25 jaar achter het stuur

De 54-jarige Duitse autocoureur zit al sinds 2000 aan het stuur van de auto die de veiligheid van personeel op het circuit moet garanderen. Hij reed al ruim meer dan 1300 rondes aan de leiding van een Formule 1-race. Vooral de GP van Singapore draagt daar aan bij, want inmiddels is daar al 24 keer een safety car met Mayländer achter het stuur de baan op gestuurd. De safety car wordt pas weer naar binnen gehaald als de situatie op de baan veilig is.

Hoe werkt de safety car?

Bij een crash van de 'echte' coureurs wordt gekeken naar waar het incident gebeurt en hoe groot de schade is. Als het 'te doen' is, is soms een virtual safety car voldoende. Dan komt de auto van Mayländer niet de baan op, maar moeten de F1-coureurs zich aan een lage snelheidslimiet houden tot de brokstukken of kapotte auto van het asfalt zijn gehaald. Pas als de situatie zo complex of gevaarlijk is, moet de safety car voor de coureurs uitrijden op een langzame snelheid, zodat de marshalls rustig hun werk kunnen doen op de plek van een botsing. In Singapore kan dat dit weekend dus weer verwacht worden.