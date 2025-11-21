Max Verstappen heeft in de eerste en tweede vrije training nog geen wereldtijden afgeleverd. In VT1 klokte hij de vierde tijd en in VT2 was hij nummer negen. In beide vrije trainingen bleef Verstappen echter wel zijn rivaal Oscar Piastri voor. In VT1 zelfs beide McLarens.

De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull sneller dan klassementsleider Lando Norris van McLaren in VT1. De Brit zette de zesde tijd op het bord. Norris raakte tijdens de vrije training de muur, maar kon verder. De snelste tijd was voor Charles Leclerc in zijn Ferrari: 1.34,802. Alexander Albon reed ook een uitstekende oefensessie met een tweede plek en datzelfde gold voor Yuki Tsunoda die derde werd.

Verstappen staat in de strijd om de wereldtitel 49 punten achter Norris en moet ook diens teamgenoot Oscar Piastri voor zich dulden. De Nederlander kan in Las Vegas worden uitgeschakeld voor de titel als Norris minimaal 9 punten op hem uitloopt. Zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. De race start zondag om 05.00 uur (Nederlandse tijd). De GP van Las Vegas vormt het begin van de laatste zogenoemde triple header van het seizoen. De laatste twee races zijn in Doha en Abu Dhabi.

Vrije training twee

Norris van McLaren was wel de snelste bij de tweede oefensessie van GP in Las Vegas. De tweede vrije training werd een tijdje stilgelegd en eindigde ook onder een rode vlag vanwege een loszittende putdeksel. Verstappen (28) zette op vrijdagochtend in zijn Red Bull de negende tijd op de klok bij de tweede vrije training op het stratencircuit van Las Vegas. Kimi Antonelli eindigde als tweede bij VT2 en Leclerc zette zijn goede eerste oefensessie ook voort. De Monegask van Ferrari eindigde als derde.

Oscar Piastri

Bij Piastri lijkt het lek nog altijd niet boven na weer twee tegenvallende vrije trainingen. In Las Vegas klokte hij bij VT1 de achtste tijd en bij VT2 kwam hij niet verder dan de veertiende tijd. De Australiër is al weken wisselvallig en heeft nog maar een kleine voorsprong op Verstappen in het WK-klassement. De Nederlander hoeft nog maar 25 punten in te halen op Piastri en dan is de titelverdediger de nieuwe nummer twee van het klassement.