Max Verstappen maakt weer gebruik van schuilnaam Franz Hermann, fans valt iets anders op

Max Verstappen heeft heel wat los gemaakt met zijn schuilnaam Franz Hermann, die hij gebruikte om in alle rust te kunnen racen in een GT3-wagen. De Nederlander heeft er echter nog geen definitief afscheid van genomen.

Woensdagavond kroop Verstappen achter de simulator in zijn huis in Monaco. Dat deed hij via Twitch onder de naam @franzhermann69. Op dat moment vond ook de prèmiere van F1 The Movie, die geregisseerd werd door Lewis Hamilton en waar Bratt Pitt de hoofdrol is. Verstappen zelf sloeg de uitnodiging af, waar bijna zijn collega's wel gingen - alleen Lance Stroll niet.

Max Verstappen slaat bijzondere gelegenheid in Monaco over: 'Ruim van te voren aangegeven' Het moest allemaal een gezellige boel worden op een Formule 1-filmfeestje. Bijna elke coureur was aanwezig bij een speciale voorvertoning van de Formule 1-film die later dit jaar uitkomt. Max Verstappen had hier echter geen trek in, en daar had hij een goede reden voor.

"Ik had het ruim van tevoren aangegeven, dus ze wisten dat ik niet zou komen", verkondigde Verstappen bij aanvang van het raceweekend in Monaco. "Ik wilde gewoon meer tijd thuis doorbrengen, het was ook geen verplichting."

Franz Hermann met opvallend stuur

Coureurs in de Formule 1 zijn vaak het hele jaar door op reis. Verstappen nam dus een momentje voor zichzelf om even thuis te zijn. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om even te simracen, een van zijn favoriete hobby's. Dat deed hij dus onder zijn schuilnaam. Maar wat veel mensen ook opviel: Verstappen heeft een nieuw roze stuur thuis. Heeft dat te maken met de geboorte van Lily?

Not Max Verstappen still streaming with a pink steering wheel while the other drivers are already at the F1 movie screening. 👀🎬



Classic Max! 🤣#F1 #MaxVerstappen #F1Movie pic.twitter.com/VpQizGnd0q — Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) May 21, 2025

Verstappen was online met zijn vrienden van Team Redline. Die vroegen hem naar Franz' broer Frank, alias Daniel Ricciardo. De oud-collega van Verstappen grapte plaatste onlangs een video op Instagram met de caption Frank Hermann. "Hij is druk in Australië, laat hem met rust", reageerde de Nederlander gekscherend tijdens zijn stream.

Franz Hermann test op iconisch circuit

De naam Franz Hermann werd wereldnieuws nadat Verstappen tijdens een weekend vrij naar Duitsland ging, om de Ferrari 296 GT3 te testen op de Nürburgring Nordschleife. Om niet te veel aandacht te krijgen, besloot de Nederlander een zo Duits mogelijke naam in te vullen. "Ik heb de valse naam zelf verzonnen. Zo kon ik voorkomen dat mijn echte identiteit op de deelnemerslijst zou belanden. Dan was iedereen vroeg komen opdraven om naar me te kijken...", zei hij daarover.

Max Verstappen bijt van zich af na door Mercedes verspreide 'leugens': 'Waarom zou ik dat doen?' Max Verstappen, of moeten we zeggen Franz Hermann, maakt de tongen los in de autosportwereld. Vorige week tijdens zijn vrije weekend dook de Nederlander onder een Duitse schuilnaam op in Duitsland om op de legendarische Nürburgring Nordschleife te rijden.

Verstappen won afgelopen zondag de Grand Prix van Emilia-Romagna en hoopt dat momentum mee te nemen naar zijn tweede thuisrace, in Monaco. In zijn woonplaats won de Nederlander slechts twee keer eerder. Om een optocht te voorkomen heeft de Formule 1 besloten dat teams minimaal twee pitstops moeten doen.