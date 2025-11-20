Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen kunnen allemaal nog wereldkampioen worden in de Formule 1. Met nog drie races te gaan, waaronder die van komend weekend in Las Vegas, belooft het heel erg spannend te worden. Dit zijn de scenario's voor de drie coureurs.

De beslissing in de strijd om de wereldtitel gaat de komende weken vallen in een triple-header: drie grands prix in drie weekenden. Eerst Las Vegas (Verenigde Staten), daarna Qatar en als afsluiter Abu Dhabi. In Qatar staat er ook nog een sprintrace op het programma. In totaal zijn er dus nog maximaal 83 punten te halen. Voorafgaand aan de laatste drie races is dit de stand:

Lando Norris - 390 punten Oscar Piastri - 366 punten Max Verstappen - 341 punten

Lando Norris topfavoriet

Lando Norris is dus de enige coureur die het wereldkampioenschap in eigen hand heeft. Hij hoeft zelfs maar twee van de laatste drie races te winnen om de titel te pakken. Dat geldt niet voor zijn twee naaste concurrenten.

Scenario's voor Max Verstappen

Aangezien er nog 83 punten te verdienen zijn, doet ook Max Verstappen nog mee om de titel. Hij staat momenteel 49 punten achter op WK-leider Norris en 24 punten achter Piastri. De Nederlander is om die reden afhankelijk van misstappen van het McLaren-duo.

Verstappen kan in Las Vegas zelfs definitief uitgeschakeld worden voor zijn vijfde titel op rij. Dat is het geval als Norris na dit weekend minimaal 58 punten voorsprong heeft. Dat zou het geval zijn als de Brit wint en Verstappen niet verder komt dan een derde plek.

Oscar Piastri is afhankelijk van Lando Norris

Piastri is de andere kanshebber op de wereldtitel. De Australiër stond bijna het hele seizoen bovenaan en had na de Grand Prix van Nederland zelfs een voorsprong van 104 punten op Verstappen. Piastri worstelt echter al een paar weken met zijn vorm en heeft inmiddels 24 punten achterstand op Norris. Dat gat is nét te groot om te overbruggen door simpelweg alles te winnen.

Want als Norris dan continu tweede eindigt, loopt Piastri maar 22 punten in. Hij moet dus hopen dat de huidige WK-leider ergens een keer derde of lager eindigt. Daar kan de 24-jarige McLaren-rijder weer de hulp gebruiken van Verstappen. Als het aan Piastri ligt, eindigt hij zelf telkens eerste, vóór Verstappen en daarna pas Norris.