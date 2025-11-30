Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen kunnen allemaal nog wereldkampioen worden in de Formule 1. Norris is op dit moment de grote favoriet, maar met nog twee races te gaan, waaronder die van zondag in Qatar, kan het toch heel spannend gaan worden.

De beslissing in de strijd om de wereldtitel gaat snel vallen. Na de race van zondag in Qatar wordt het seizoen volgende week afgesloten met de GP van Abu Dhabi. In totaal zijn er dus nog maximaal 50 punten te halen. Voorafgaand aan de GP van Qatar is dit de stand:

Lando Norris - 396 punten Oscar Piastri - 374 punten Max Verstappen - 371 punten

Lando Norris topfavoriet

Lando Norris is dus de enige coureur die het wereldkampioenschap in eigen hand heeft. Als hij in Qatar wint, is hij zelfs al kampioen. Dat is ook het geval als hij vier punten uitloopt op Piastri en voor Verstappen eindigt. Zelfs als dat zondag niet lukt dan heeft hij genoeg aan 29 punten in de laatste twee races om de titel te pakken. Voor zijn concurrenten is het een stuk ingewikkelder.

Wereldtitel voor Max Verstappen?

Aangezien er nog 50 punten te verdienen zijn, doet ook Max Verstappen nog mee om de titel. Hij staat momenteel 25 punten achter op WK-leider Norris en slechts drie punten achter Piastri. De Nederlander is om die reden afhankelijk van misstappen van Norris. Als Verstappen twee keer wint, moet Norris eigenlijk twee keer naast het podium eindigen. Met twee vierde plaatsen pakt Norris slechts 24 punten en aangezien twee zeges 50 punten opleveren kan Verstappen zijn rivaal dan nog net passeren.

Verstappen kan in Qatar echter ook definitief uitgeschakeld worden voor zijn vijfde titel op rij. Dat is het geval als Norris na dit weekend minimaal 25 punten voorsprong heeft. Dat is het geval als de Brit voor Verstappen eindigt, maar ook als de Nederlander uitvalt.

Oscar Piastri

Piastri is de andere kanshebber op de wereldtitel. De Australiër stond bijna het hele seizoen bovenaan en had na de Grand Prix van Nederland zelfs een voorsprong van 104 punten op Verstappen. Piastri worstelt echter al een paar weken met zijn vorm en heeft inmiddels 22 punten achterstand op Norris.

Dat gat is te groot om te overbruggen met twee overwinningen als zijn teamgenoot als tweede eindigt. Hij heeft dus wat hulp nodig. Piastri moet eigenlijk twee keer winnen en dan hopen dat zijn teamgenoot niet meer dan 28 punten pakt. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als Norris beide keren naast het podium eindigt, maar ook als hij in Qatar of Abu Dhabi uitvalt.