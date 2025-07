Max Verstappen is aardig begonnen aan de Grand Prix van België, met een tweede plek in de eerste - en enige - vrije training. Dat allemaal na wat gehussel waan de pitmuur, waar Christian Horner vervangen is door Laurent Mekies en ook Verstappens vertrouweling ontbreekt.

Want voor de tweede keer in de laatste drie races zal de Nederlander zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase moeten missen. Lambiase is afwezig tijdens de Grand Prix van België.

Sinds Verstappens komst bij Red Bull Racing, kort na de start van het seizoen 2016, had Lambiase geen enkele race gemist. Aan deze reeks kwam een einde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk eind juni, toen Lambiase's plaats werd ingenomen door Simon Rennie, de voormalige race-engineer van Daniel Ricciardo.

Lambiase wederom afwezig

Lambiase keerde terug voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar racingnews3665.com meldt dat hij dit weekend niet aanwezig zal zijn op Spa-Francorchamps. Dit vanwege privéomstandigheden, net als in Oostenrijk een dikke maand geleden. Toen zat Verstappens race er al na twee bochten op, na een fout van Mercedes-jongeling Kimi Antonelli.

Lambiases plaats zal in België wederom worden ingenomen door Rennie, die de afgelopen jaren voornamelijk werkzaam is geweest op de Red Bull-basis in Milton Keynes en zelden naar races reist.

Nieuw gezicht bij Red Bull

In België heeft de Fransman Laurent Mekies het voor het zeggen bij Red Bull Racing. Hij nam onlangs het stokje over van Christian Horner, die na twintig jaar werd ontslagen als teambaas. Mekies kwam over van zusterteam Racing Bulls, waar hij - met name met rookie Isack Hadjar - goed presteerde. Een meevaller voor Verstappen en Mekies is dat Red Bull een flink pakket met technische upgrades heeft meegenomen naar Spa-Franchorchamps.

Dat is nodig ook, want halverwege het seizoen is de achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris enorm. Piastri leidt het kampioenschap met 234 punten, 8 punten meer dan teamgenoot Norris: 226 punten. Verstappen staat derde met 165 punten. Een vijfde wereldtitel lijkt dus ver weg voor de Nederlander.

Tijden GP België

Het raceweekend in België is anders dan de meeste andere grands prix. Er is namelijk een sprintrace, die op zaterdag wordt gehouden. Vrijdag is daar de sprintkwalificatie voor. Check hieronder de tijden voor de GP van België: