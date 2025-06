Max Verstappen moet mogelijk geld inleveren: Red Bull fel tegenstander van salarisplafond

Formule 1-coureur Max Verstappen moet mogelijk salaris gaan inleveren. Een aantal teams wil dat de inkomsten van coureurs binnen het budget van de renstal moeten passen. Red Bull Racing is fel tegen dat idee.

Alpine-teambaas Flavio Briatore sprak in Barcelona over het huidige budgetplafong in de Formule 1. De salarissen voor coureurs vallen daar niet onder, maar Briatore zou daar graag verandering in zien komen, net als een aantal andere prominenten in de autosport.

'Kosten zijn enorm gestegen'

"Die salarissen zouden ook onder dat budgetplafond moeten vallen”, zei Briatore. "De kosten zijn enorm gestegen, in vergelijking met vroeger. Ik denk daarom dat het budgetplafond een heel goed idee is geweest. Ik denk dat we dat budget moeten verhogen, maar dus inclusief het salaris van de coureur."

Hij weet dan een aantal andere teambazen ook zouden instemmen met dat idee. Bovendien heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem onlangs gezegd dat hij het onbegrijpelijk vindt dat er één Formule 1-coureur en één teambaas is die meer geld verdient dan de hele FIA bij elkaar.

Ben Sulayem opperde in 2022 ook al het idee voor een salarisplafond, maar dat kwam nooit van de grond. Het ging toen om een salary allowance van dertig miljoen dollar per team, dus voor twee coureurs.

'De wereld op zijn kop'

Raymond Vermeulen, de manager van viervoudig wereldkampioen Verstappen, noemde dat voorstel drie jaar geleden ’totale idioterie’. "Coureurs verhogen de waarde van een team", vindt hij. "Dat mag door het desbetreffende team tot het oneindige worden geëxploiteerd. Maar dan zou je degene waarvan je die waarde inkoopt, de coureur, een allowance of een cap geven. Dat is de wereld op zijn kop.”

Volgens De Telegraaf is Red Bull, het team van Verstappen, fel tegen het idee van een salarisplafond. Ook Ferrari, het team van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, is het er niet mee eens.

Stemmen

Om een idee als dit echt door te kunnen voeren, is een supermeerderheid nodig: minimaal 28 van de in totaal dertig stemmen moeten vóór moeten. De FIA heeft tien stemmen, de Formule 1-leiding (FOM) heeft er tien en dan hebben de tien renstallen er allemaal ook nog één.

Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat het voorstel er doorheen komt, als Ferarri, Red Bull en het tweede team Racing Bulls al tegen stemmen.

Strafpunten

Verstappen moet niet alleen vrezen voor een verlaging van zijn salaris, maar ook voor een schorsing. Hij kreeg tijdens de Grand Prix van Spanje niet alleen tien seconden straf, maar ook drie strafpunten op zijn superlicentie voor het veroorzaken van een botsing met George Russell. Aangezien de Nederlander er nu elf heeft, moet hij enorm oppassen. Bij twaalf stuks volgt namelijk een wedstrijd schorsing.