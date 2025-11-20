Max Verstappen zou in 2026 zomaar eens een opvallende verandering kunnen ondergaan. De Nederlander aast namelijk op iets wat ooit in handen was van zijn voormalige teamgenoot Daniel Ricciardo.

Verstappen rijdt sinds zijn komst in de Formule 1 met nummer 33. De afgelopen vier jaar veranderde hij dat nummer in 1, omdat de wereldkampioen die optie heeft. Lewis Hamilton, die voor hem de wereldkampioen was, koos er altijd voor om 44 te houden op zijn auto en helm.

Dat deed Verstappen dus niet. Maar de kans is groot dat de Nederlander na dit jaar weer afscheid moet nemen van nummer 1. Het is nog niet in beton gegoten dat de coureur van Red Bull Racing weer teruggaat naar 33, want hij aast al jaren op het nummer van Daniel Ricciardo. Zijn oude teamgenoot bij Red Bull reed in zijn carrière altijd met 3, toevallig het favoriete getal van Verstappen.

De voorwaarden voor zo'n wissel

Omdat dat nummer destijds niet beschikbaar was, koos Verstappen voor dubbel 3: 33. De afgelopen jaren was het zo dat coureurs nooit meer mochten wisselen, maar onlangs maakte de FIA bekend hier verandering in te willen brengen. Goed nieuws voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen werd er dan ook direct naar gevraagd op de persconferentie voor de Grand Prix van Las Vegas: "Dat is een goede vraag! Ik kijk er in de winter wel naar wat het wordt, maar mijn lievelingsnummer is natuurlijk 3. Alleen we moeten nog even kijken of dat ook echt kan."

Toestemming vragen aan Daniel Ricciardo

De FIA moet nog akkoord gaan met het eventuele verzoek én Ricciardo ook. "Daar moet je eerst wel goedkeuring voor krijgen, want dat nummer is officieel nog niet vrij vanwege Daniel, doordat hij nog geen twee jaar uit de Formule 1 is."

Het is nog maar de vraag of Verstappen van nummer gaat wisselen, want hij maakt nog altijd kans op zijn vijfde wereldtitel op rij. Hij moet dan wel 49 punten goedmaken op WK-leider Lando Norris in drie races.