De tweede testweek van de Formule 1 is inmiddels in volle gang. Max Verstappen zit donderdag weer de hele dag in de Red Bull-auto en kende een zeer productieve ochtendsessie. In tegenstelling tot ploegmaat Isack Hadjar een dag eerder.

Tijdens zijn eerste sessie van de tweede testweek in Bahrein heeft Verstappen in totaal 56 ronden gereden. Daarmee was de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 productiever dan zijn teamgenoot Isack Hadjar een dag eerder, die toen in de ochtendsessie slechts dertien ronden reed door onderhoud aan de Red Bull.

Problemen Hadjar

Over de hele dag kwam de Fransman tot een kleine zeventig ronden. Vooral in de ochtendsessie op woensdag ondervond Hadjar veel problemen met zijn nieuwe bolide. Dat had te maken met een vermeend lek in het watersysteem van de wagen van de Oostenrijkse renstal. Na de middagsessie ging het een stuk beter voor de jonge coureur.

Snelste tijd

Regerend wereldkampioen Lando Norris zette de snelste tijd neer met 1:33,453. Verstappen reed de tweede tijd op slechts iets meer dan een tiende achter zijn goede vriend. George Russell kwam binnen in de derde tijd.

Ferrari

Dinsdagochtend kende vooral Ferrari veel problemen. De Italiaanse renstal zag Lewis Hamilton ontevreden rondrijden. Vervolgens stond de rode wagen uren lang stil. Wat het precieze probleem is bij Ferrari is nog onbekend. In de middag zal de Britse meervoudig kampioen wel weer naar buiten gaan.

Kritiek Verstappen

Verstappen toonde zich in Bahrein herhaaldelijk kritisch op de nieuwe auto's in de Formule. De koningsklasse is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder.

Verstappen was hard in zijn oordeel over de auto. Zo vond de Nederlander de nieuwe auto's 'niet Formule 1-waardig'. Daarnaast riep hij ook op tot het afschaffen van de regels, aangezien de koningsklasse nu te veel begint te lijken op de Formule E. Ook hoopt Verstappen dit jaar te kunnen deelnemen aan de 24 Uur van de Nürburgring. In die auto hoeft Verstappen zich 'geen zorgen te maken over de batterijstatus'.