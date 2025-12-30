Ondanks dat Max Verstappen de wereldtitel Formule 1 net aan zich voorbij moest laten gaan, schrijft de Nederlander aan het einde van het seizoen alsnog twee mooie titels op zijn naam. Zijn collega's hebben Verstappen namelijk uitgeroepen tot de beste coureur van het afgelopen jaar.

Verstappen kreeg vorige week al heugelijk nieuws te horen. Tijdens de jaarlijkse verkiezing onder de tien teambazen van de Formule 1 kwam hij naar voren als beste coureur van 2025. Deze titel ontving Verstappen voor het vijfde jaar op rij.

Stemming beste coureur van 2025

Niet alleen bij de teambazen staat Verstappen hoog in het vaandel, maar ook bij zijn collega-coureurs. Ook onder hen wordt er jaarlijks gevraagd wie zij de beste coureur van het afgelopen seizoen vonden. Ook uit die stemming kwam Verstappen als eerste bovendrijven. Hoeveel stemmen de viervoudig wereldkampioen kreeg, en van wie, maakt de Formule 1 niet bekend.

Wel is bekend dat kersverse wereldkampioen Lando Norris als tweede eindige bij de coureursstemming, net als bij de stemming onder de teambazen. Mercedes-coureur George Russell maakt de top drie compleet. Oscar Piastri en Charles Leclerc vallen net naast het podium. De verkeizing werd dit jaar voor de achtste keer gehouden. Het is voor het vijfde jaar op rij dat Verstappen wint.

Top tien van stemming beste coureur van Formule 1 (onder coureurs zelf)

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (Mclaren) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls)

Zinderend slot

Dat Verstappen zulke hoge ogen gooit bij zijn collega's heeft alles te maken met zijn sensationele comeback die hij dit seizoen afleverde. Na de Grand Prix van Zandvoort, negen races voor het einde, stond de 28-jarige Nederlander 104 punten achter op de koploper in de strijd om het WK.

Na een sensationele comeback en een zinderend slot van het seizoen kwam Verstappen slechts twee punten te kort om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. Norris pakte voor het eerst de wereldtitel. Verstappen won het afgelopen seizoen wel de meeste races (8) en stond het vaakst op pole position (8).