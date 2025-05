Max Verstappen reageert op 'leugens' van Mercedes: 'Waarom zou ik dat doen?'

Max Verstappen, of moeten we zeggen Franz Hermann, maakt de tongen los in de autosportwereld. Vorige week tijdens zijn vrije weekend dook de Nederlander onder een Duitse schuilnaam op in Duitsland om op de legendarische Nürburgring Nordschleife te rijden.

Dat deed de Nederlander in een Ferrari 296 GT3, die zijn eigen team in de GT World Challenge (GTWC) gebruikt. Ondanks de schuilnaam kwamen de aanwezigen er al snel achter dat het om de viervoudig wereldkampioen Formule 1 ging. En die maakte indruk, door het ronderecord in de GT3 te verbreken.

Max Verstappen laat Red Bull-adviseur sprakeloos achter na 'gekkenhuis' op Nürburgring Max Verstappen verscheen vorige week vrijdag onaangekondigd op de Nürburgring. Onder de naam Franz Hermann stapte hij in een Ferrari 296 GT3 voor een ogenschijnlijk onopvallende testdag. Toch bleef het niet lang bij een anonieme test.

"Hij vertelde me dat hij het record met twee seconden had verbeterd na slechts drie ronden", aldus de Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Hij wist alles over zijn tijden en zijn ophanging. Het leek hem meer te interesseren dan zijn Formule 1-auto", grapte de Oostenrijker.

Verstappen reageert op 'leugens' van Mercedes

Maro Engel, een Duitse GT-rijder voor Mercedes, dacht andere informatie te hebben over het record van Verstappen. Volgens hem had de auto van de Nederlander minder gewicht, meer power en een lagere rijhoogte. 'Rondetijd: 7:48. Nog steeds indrukwekkend voor een eerste bezoek aan de groene hel', schreef hij op X.

To the topic of the moment. Few facts to Franz Hermann GT3 Nordschleife Test: car was run in DTM spec BoP (less weight, more power, lower ride height than NLS BoP). Laptime: 7:48

Still impressive for a first visit to the green hell. Would be cool to see Franz compete! 😄 — Maro Engel (@MaroEngel) May 16, 2025

Op dat leugentje reageerde Franz Hermann himself. Verstappen klom in de virtuele pen om de Duitser van repliek te voorzien. 'Onwaar. Verspreid geen dingen als je niet weet hoe de auto was afgesteld en wat onze motor was. Waarom zou ik meedoen aan een NLS-circuitdag met de verkeerde rijhoogte? Fijne dag morgen', sloot hij af met een duimpje.

Engel kroop terug van zijn eerdere beweringen en schreef: 'Het lijkt erop dat de paddockchat dan niet klopte. Je bent duidelijk beter in staat om ons te vertellen wat je hebt gereden. Bedankt en ik wens je hetzelfde.' De Duitser had ook last van 'internethelden' die het opnamen voor Verstappen. 'Ik wens jullie een fijne dag', plaatste hij met een lach.

Verstappen wilde rust

Verstappen zelf kreeg donderdag, tijdens de mediadag voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna, vragen over zijn bezoek aan de Nürburgring Nordschleife. "Ik heb de valse naam zelf verzonnen. Zo kon ik voorkomen dat mijn echte identiteit op de deelnemerslijst zou belanden. Dan was iedereen vroeg komen opdraven om naar me te kijken...", zei hij daarover.

Veelbesproken schuilnaam van F1-kampioen Max Verstappen duikt alweer op, nu bij GP Emilia-Romagna In de ranglijst die na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te Imola werd opgemaakt, ontbrak de naam van Max Verstappen. Toch reed de regerend F1-wereldkampioen wel degelijk rond om zijn Red Bull aan te scherpen richting de kwalificatie van zaterdag en race van zondag.

Momenteel is de Nederlander bezig aan de GP van Emilia-Romagna op het iconische Imola. Zondag is de race om 15.00 uur, zaterdagmiddag is eerst nog de kwalificatie. De voorgaande drie seizoenen was Verstappen telkens de sterkste.