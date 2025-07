Max Verstappen maakte een illegale move op het circuit van Silverstone, maar dat kwam door een rare actie van Oscar Piastri. De Nederlander beklaagde zich meteen over de boordradio en de verwachtig is dat de klassementsleider straf krijgt. Maar wat gebeurde er precies?

De regen zorgde voor heel veel spektakel tijdens de GP van Groot-Brittannië. Al voor de start was er chaos bij de teams, die niet wisten of ze hun coureur op 'waterbanden' of 'normale' moesten zetten. Het ging helemaal mis bij diverse coureurs, waardoor onder anderen Isack Hadjar en Liam Lawson als uitvaller waren te noteren. Maar bij één van de herstarts na een safety car ging het helemaal mis bij Verstappen.

Illegale actie

Hij was zijn leiding, die hij had gewonnen door pole position te pakken tijdens de kwalificatie, kwijt en zat klem tussen de twee McLarens. Vanaf P2 wilde de Nederlander scherp zijn op Piastri, maar die deed iets heel raars. De jonge Australiër gaf een dot gas, maar stapte een paar meter verder plots weer op de rem. En dat in natte omstandigheden. Verstappen gleed door en voorbij aan Piastri, wat illegaal was. Maar wat Piastri deed, leverde uiteindelijk een flinke straf op.

Flinke straf Oscar Piastri

Verstappen noemde Piastri 'gevaarlijk' over de boordradio, want achter zo'n safety car mogen zulke capriolen niet worden gedaan. De FIA kondigde meteen een onderzoek aan en kwam een paar minuten later met een straf van liefst tien seconden voor de kopman van McLaren. Lando Norris reed daardoor virtueel aan de leiding, want hij zag op ruim drie seconden van Piastri. Verstappen was op dat moment al helemaal weg.

Verstappen spint

De Nederlander gleed op de natte baan volledig weg, spinde en zag zijn goeie positie wegvallen. De ene na de andere coureur haalde hem in en Verstappen viel uit de top-10. Die plek met dat ene puntje aan het einde van de race pakte hij nog net terug, voordat er weer een gele vlag kwam. Oliver Bearman gleed met zijn Haas op Verstappens ploeggenoot Yuki Tsunoda, kreeg ook tien seconden straf, en zorgde dus voor wat ademruimte voor de Nederlander. Die staat voor een inhaalrace in de tweede helft van de GP van Groot-Brittannië