Max Verstappen staat even in de schaduw van nieuwe teamgenoot: 'Het klopt gewoon'

Red Bull heeft voor de Grand Prix van Japan speciaal een witte auto laten maken en Max Verstappen draagt ook een witte helm. Wat ontbreekt er dan nog? Precies, een wit pak. Gelukkig heeft Red Bull dinsdag ook foto's gedeeld van beide coureurs in hun nieuwe race-overall.

Daarbij is de aandacht niet voor Verstappen, maar voor zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner heeft al na twee races het zitje van Liam Lawson ingenomen en mikt in zijn thuisland op een podiumplek. De fans genieten nu al van het piepkleine mannetje (1,59 meter) in zijn witte kostuum.

'Yuki in een Red Bull-pak, dat klopt gewoon', reageert iemand op de Instagram-post van Red Bull. Daarop poseren Verstappen en Tsunoda in hun tijdelijke outfit. 'Let's go Yuki!', schrijven een paar anderen. Verder zijn er complimenten voor het team voor de speciale livery. Dat doet de renstal vanwege de samenwerking met het Japanse Honda, de motorfabrikant.

Honda

Teambaas Christian Horner is enorm te spreken over Honda, waarmee Verstappen al vier wereldtitels op rij pakte. "Honda heeft ons veel succes gebracht en was medeverantwoordelijk voor een van de succesvolste en dominantste periodes van Red Bull ooit. Dankzij Honda beleefden we in 2023 het succesvolste seizoen in de sport aller tijden."

Gedurfde uitspraak

Tsunoda is overigens niet bang om te falen in de Red Bull. Ondanks dat Lawson in twee raceweekenden geen enkel punt pakte voor het team, mikt de Japanner bij zijn debuut in de auto meteen op een héél hoge positie. "Ik wil de verwachtingen niet te hoog opvoeren na deze onwerkelijke overstap, maar ik wil op het podium eindigen bij deze Grand Prix van Japan."

Record voor Verstappen in zicht

Verstappen hoopt ondertussen op een record in Japan: hij zou de eerste coureur kunnen worden die vier keer wint op rij wint op Suzuka. Met de huidige auto lijkt dat een moeilijke klus, maar wellicht helpen de weergoden een handje mee: er wordt gesproken over regenval tijdens de race op zondag (7.00 uur Nederlandse tijd).