Max Verstappen laat zijn onvrede over de Formule 1 niet te lang zijn gedachten beheersen. De Nederlandse topcoureur dook dinsdagochtend in alle vroegte ineens op in een andere raceauto. Verstappen werd gespot in de GT3-Mercedes op de Norschleife in Duitsland voor een privétest met de auto waar hij in mei de 24 Uur van de Nürburgring mee gaat rijden.

Een oplettende bezoeker aan het iconische circuit in de Eifel legde dinsdagochtend vast hoe Verstappen, samen met een endurance-teamgenoot, rondjes reed op de Nordschleife. Wie die teamgenoot is, is niet bekend, maar uitdagend waren de omstandigheden wel tijdens de privétest. Volgens de plaatser van de beelden kwam de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt uit en was het gras rondom het asfalt nog bevroren van de nacht. Het zou zelfs licht sneeuwen boven het circuit.

Max and Jules at the secret test day at nürburgring, and it's really snowing a bit!

GT3 waardeert hij wél

Verstappen racete zondagochtend Nederlandse tijd nog de GP van Japan, waar hij kleurloos achtste werd na een start vanaf P11. De Nederlander liet zich voor de zoveelste keer dit seizoen negatief uit over de staat van de Red Bull-auto en de Formule 1-regels en gebruikt de vrije maand april om na te denken over zijn toekomst in de koningsklasse. Maar om niet te lang te sikkeneuren, dook hij maar weer eens in een auto die hij wél waardeert.

Kwalificaties

De GT3-Mercedes is hem goedgezind, want Verstappen werd met het team eerder deze maand winnaar van een race, maar later gediskwalificeerd omdat het team een pitstop teveel had gemaakt. Het mocht de pret niet drukken bij de viervoudig wereldkampioen Formule 1, want hij genoot zienderogen van het racen in de endurance-klasse. In mei rijdt hij sowieso de 24 Uur van de Nürburgring en deze tests zijn allemaal ter voorbereiding.

Max is already on track during the private testing in Nurburgring today! 🔥 pic.twitter.com/dNw4sCduhg — Ana 🦁 (@maxvcalloway) March 31, 2026

Dinsdag rijdt hij zijn rondjes in de Mercedes en 's avonds zou hij dan echt huiswaarts keren in Monaco om van zijn mini-vakantie te genieten. Op 18 en 19 april kan Verstappen deelnemen aan de generale repetities voor de 24 Uur, want de GP van Saoedi-Arabië is dan uit de kalender gehaald. De NLS4 en NLS5 worden ook wel de kwalificaties voor de 24 Uur genoemd, al valt er geen positie te winnen of verliezen.