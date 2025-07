De Formule 1-coureurs lijken zich voor de tweede grand prix op rij op te mogen maken voor een regenachtig raceweekend. Ook in Hongarije blijft het niet droog. Het is maar de vraag hoe blij 'regenmeester' Max Verstappen daarmee is.

Verstappen liet afgelopen zaterdag zijn kwaliteiten zien in België door de sprintrace te winnen. De viervoudig wereldkampioen had zijn auto af laten stellen op het zonnige weer en dat loonde. Een dag later zorgde Verstappen er door het regenachtige weer voor dat zijn Red Bull anders werd afgesteld, maar niet met het gewenste resultaat.

De wedstrijdleiding besloot namelijk om te wachten tot de regenwolken voorbij waren gevlogen én de baan volledig droog was. Daar stond Verstappen dan, met zijn verkeerd afgestelde auto. De race ging uiteindelijk een uur en twintig minuten later dan gepland van start en de Nederlander maakte geen seconde kans op de eindzege. Hij moest het doen met een vierde plek.

Reden tot klagen

Na afloop klaagde hij flink over de gang van zaken. Het is maar de vraag hoe dat komend weekend zal zijn. WeerOnline verwacht een zonnige vrijdag (30 graden) en zaterdag, maar kan tijdens de kwalificatie niet helemaal uitsluiten dat er geen druppels zullen vallen. Op zondag is echter alles anders.

Regen- of onweersbui

Het weermedium schrijft: 'Het weerbeeld ziet er zondag duidelijk anders uit. De dag gaat vrij zonnig en warm van start, maar uitgerekend omstreeks het starten van de race gaat het broeierig aanvoelen en ontstaan stapelwolken. Verspreid komt vervolgens een stevige regen- of onweersbui tot ontwikkeling.'

'Het is op dit moment lastig te bepalen of die buien ook het circuit aandoen, maar dat is zondagmiddag zeker niet ondenkbaar. Zo het kan gebeuren dat de omstandigheden plotseling veranderen van droog en zeer warm, naar juist heel nat waarbij het asfalt een aantal graden afkoelt.'

Grand Prix van Hongarije

De race op zondag is om 15.00 uur, waarna de coureurs bijna vier weken mogen genieten van een welverdiende vakantie. Het seizoen gaat eind augustus weer verder met de Grand Prix van Nederland. In twee van de vier weken mogen de Formule 1-teams helemaal niks aan de auto's aanpassen.