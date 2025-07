Ineens is de toekomst van Max Verstappen niet meer zo rooskleurig als dat-ie twee jaar geleden oogde. Na een moeizaam kampioenschap in 2024 hangt nu een nieuwe wereldtitel aan een zijden draadje. Er wordt gezaagd aan de poten waarop de samenwerking met Red Bull Racing gestoeld is. Wat gaat de Nederlander doen? Hij zet in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië in ieder geval onder één plan een streep.

Verstappen worstelt al meer dan een jaar met zijn auto. Red Bull Racing was in 2024 net op tijd met goede updates voor de viervoudig wereldkampioen om zijn vierde titel alsnog weg te kapen voor de neus van de jagende McLarens. Maar dit jaar is het praktisch onmogelijk geworden om nog kampioen te worden; nog nooit werd iemand met 61 punten achterstand in deze fase nog wereldkampioen. En dus wordt er volop over de toekomst gespeculeerd. Maar een jaar er tussenuit is voor Verstappen geen optie.

'Nee nee, dat zeker niet'

Hij spreekt duidelijke woorden tegen de massaal toegestroomde pers op het circuit van Silverstone. Een sabbatical, zoals een tussenjaar ook wel wordt genoemd, is niet aan de orde. "Nee nee, dat zeker niet", verzekert hij tegen onder meer het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. Een overstap naar Mercedes ligt meer in de lijn der verwachtingen, zeker omdat teambaas Toto Wolff zijn interesse vorige week in Oostenrijk openlijk kenbaar maakte.

Heel druk bij Max Verstappen in Silverstone en eigenlijk maar één nieuwtje gehoord wat betreft zijn toekomst. Hij sluit een sabbatical absoluut uit, in 2026. ,,Nee, nee, zeker niet." — Arjan Schouten (@arjanschouten) July 3, 2025

Nieuwe vloer, nieuwe kansen?

Zelf zegt Verstappen er weinig over. Hij noemde in mei 'de komende races' nog cruciaal in de keuzes over zijn toekomst. In Oostenrijk werd hij door Mercedes-rookie Kimi Antonelli in de tweede bocht van de eerste ronde van de baan gekegeld. Daar kon hij zich niet bewijzen, maar komend weekend op Silverstone is er weer een nieuwe kans. Zeker omdat Red Bull Racing met een nieuwe vloer komt voor de auto van Verstappen. Wat betekent dat voor de mogelijkheden om bij Oscar Piastri en Lando Norris te blijven?

Clausule?

Feit is dat het contract van Verstappen bij Red Bull nog loopt tot en met 2028. Maar er wordt volop gespeculeerd over een clausule in zijn contract, waarin zou staan dat hij tussendoor gratis weg mag bij het team als hij niet in de top van het coureursklassement staat in deze zomer, die nog een paar races verwijderd is. Wat daarvan waar is, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat 'het spel op de wagen is', zoals ze dat zo mooi zeggen. Verstappen zelf blijft rechtlijnig in Engeland: "Ik heb niets anders te zeggen dan vorige week."