In niet mis te verstane woorden heeft Helmut Marko hard nagetrapt in de richting van Red Bull Racing en Christian Horner. De 82-jarige Oostenrijker, die ruim twintig jaar vanaf de zijlijn het Formule 1-team in goede richting duwde met zijn adviezen, maakte vorige week bekend weg te gaan bij de renstal van Max Verstappen. De goede vriend van de Nederlandse coureur trekt de deur hard achter zich dicht.

Volgens het persbericht van Red Bull Racing was het mislopen van de vijfde wereldtitel van Verstappen de reden voor Marko om met pensioen te gaan. 'Nonsens', noemt hij dat bericht in een uitgebreid 'afscheidsinterview' bij De Telegraaf. "Ik wil verder niet te veel in detail treden. Laat ik zeggen dat er in korte tijd veel is veranderd bij het team. Je denkt mensen goed te kennen, maar dat blijkt dan uiteindelijk toch niet zo te zijn… Nee, meer zeg ik echt niet."

'Voor mij de ultieme droom'

Volgens Marko had een eventuele vijfde wereldtitel 'echt geen verschil gemaakt' voor zijn beslissing. "Het was voor mij de ultieme droom om er vijf op een rij van te maken met Verstappen, de allerbeste coureur die we ooit gehad hebben. Maar het mocht niet zo zijn", zegt hij. Het geeft de band die hij in ruim tien jaar heeft opgebouwd met Verstappen aan. Hij vond het dan ook waardeloos dat hij door logistieke omstandigheden Verstappen telefonisch moest mededelen dat hij stopte.

Emotioneel telefoontje met Verstappen

"We spraken naar elkaar uit dat we van onze behaalde prestaties nooit hadden durven dromen. Max zei dat we elkaar snel zouden zien. Van alle coureurs heb ik met hem door de jaren heen de meest innige band opgebouwd. Wij hoeven elkaar niet veel te zeggen. Hebben aan een paar woorden genoeg om elkaars gevoel te kennen. Ik kan wel zeggen dat het een emotioneel telefoontje was, ja."

'Horner loog over van alles en nog wat'

Marko neemt van de gelegenheid gebruik om Christian Horner ook nog een flinke schop na te geven. In juli 2025 besloten Marko en het Oostenrijkse deel van het raceteam om de Britse teambaas te ontslaan na twintig jaar trouwe dienst. "Steeds vaker konden we aantonen dat Horner loog over van alles en nog wat." Volgens Marko spande Horner in het laatste jaar van Red Bull-oprichter Dietrich 'Didi' Mateschitz samen om de macht bij Red Bull over te nemen.

Schop na richting Horner

"Christian kwam naar me toen en zei: ’Die (Mateschitz, red.) haalt het einde van het jaar niet.’ Vanaf dat moment begon hij aan te pappen met Chalerm Yoovidhya (de mede-eigenaar van Red Bull, red.). Toen Didi later dat jaar overleed, deed hij er alles aan om de boel over te nemen met de steun van Yoovidhya. Ik heb er namens ’Oostenrijk’ alles aan gedaan om dat te voorkomen.” Horner werd in de zomer op straat gezet en van het ene op het andere moment draaide het weer bij Verstappen op het circuit. Geen toeval, volgens Marko.

'Smerige spelletjes'

"We moesten iets doen, omdat de prestaties op de baan achterbleven. Hadden we dat trouwens eerder gedaan, dan hadden we het dit jaar sneller op de rit gekregen en was Max wél wereldkampioen geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar die laatste jaren met Horner waren niet prettig. Er werden smerige spelletjes gespeeld."