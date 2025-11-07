Zak Brown kreeg dit seizoen al meermaals kritiek over de tactiek die er bij McLaren gehanteerd wordt, maar een van de bazen bij de oranje renstal zou het zo weer doen. Zo vertelt hij in de podcast Beyond the Grid.

McLaren won dit jaar al de constructeurstitel en de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri leiden in het individuele kampioenschap. De Brit Norris heeft 1 punt meer dan de Australiër Piastri. Max Verstappen staat 36 punten achter, maar de coureur van Red Bull heeft in de laatste vijf races veel punten ingelopen en is nog volop in de race voor zijn vijfde wereldtitel.

"We hebben twee coureurs die het wereldkampioenschap willen winnen. We spelen het aanvallend en niet defensief. Ik ga niet tegen een van mijn coureurs zeggen: ik weet dat je droomt van de wereldtitel, maar we hebben een muntje gegooid en jij zult het dit jaar niet worden. Vergeet het maar, zo racen wij niet."

Brown moest denken aan het kampioenschap van 2007, toen de Fin Kimi Räikkönen van Ferrari in de eindfase zijn achterstand op de McLaren-rijders Fernando Alonso en Lewis Hamilton goedmaakte en de wereldtitel won met 1 punt verschil. "Ik ben me terdege bewust van 2007 en mocht dat scenario zich herhalen, dan heb ik liever die uitkomst dan dat ik nu een van onze twee rijders als favoriet ga uitspelen."

Sprint kwalificatie

Norris was vrijdagavond Nederlandse tijd de snelste tijdens de sprint kwalificatie in Brazilië. De Engelsman hield de jonge Italiaan Kimi Antonelli en McLaren-ploeggenoot Piastri achter zich. Verstappen eindigde op een teleurstellende zesde plaats.

'Ruk'

Verstappen was na afloop van de sprint kwalificatie niet te spreken over zijn bolide. De Nederlander kreeg de vraag of hij hoopt op regen in het restant van het weekend, maar reageerde gevat: "Ik had gehoopt op een betere auto."