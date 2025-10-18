Oscar Piastri en Lando Norris vechten als teamgenoten voor de wereldtitel. Dat gaat er soms hard aan toe, bewees de Grand Prix van Singapore enkele weken terug. De coureurs van McLaren raakten elkaar, waarna Piastri zijn plek niet terug kreeg.

Het contact tussen de twee op het Marina Bay Circuit in Singapore zorgde de afgelopen periode voor veel discussie. Norris raakte daar Piastri, nadat hij eerder licht contact maakte met Max Verstappen. De Brit nam P3 over van de Australische WK-leider en hoefde die tot onvrede van Piastri niet terug te geven. CEO Zak Brown bevestigde bij de GP van de Verenigde Staten dat er consequenties zijn voor Norris.

'Een kleine sportieve consequentie'

"We bekijken elke race. Lando en Oscar hadden een moeilijk moment in Singapore. De start van een Formule 1-race is erg chaotisch, het is duidelijk dat het niet opzettelijk was. We willen niet dat onze auto's elkaar raken, daarom hebben we aan het begin van het seizoen al gezegd hoe onze auto's zullen racen. Een kleine sportieve consequentie, in lijn met wat er gebeurde. Dat is het, we gaan verder", aldus Brown.

"De coureurs zijn kalm en vrij om met elkaar te racen. We kijken uit naar een geweldig raceweekend. De consequenties zullen klein zijn, volledig in overeenstemming met wat er gebeurde. Het was een race-incident aan het begin van de race, toen de baan licht vochtig was. Het was niet opzettelijk. De impact zal zeer klein zijn, zelfs nauwelijks merkbaar. Lando en Oscar weten wat het is, en dat is het belangrijkste", stelde de Amerikaan.

'Wij willen niet op die manier racen'

"Natuurlijk willen we transparant zijn naar onze fans. We doen het op de moeilijke manier, we laten onze coureurs vechten. Het zou gemakkelijk zijn geweest om een eerste en tweede coureur te hebben, zoals sommige andere teams doen, maar wij willen niet op die manier racen," verklaarde Brown tegenover Sky Sports F1 in Austin.

Met nog zes grands prix te gaan, waaronder drie sprintraces, is Piastri de leider in de WK-stand met 336 punten. Norris heeft 22 punten achterstand. De twee McLarens begonnen het raceweekend met een respectievelijke tweede (Norris) en derde (Piastri) plaats in de sprintkwalificatie. Verstappen was daar de snelste. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen heeft 273 punten en maakt theoretisch nog kans op de wereldtitel.