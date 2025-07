McLaren-teambaas Zak Brown vreest nog altijd voor Max Verstappen. En dat terwijl de McLaren-coureurs een riante voorsprong hebben opgebouwd ten opzichte van de Nederlander in het wereldkampioenschap.

Brown reageert op het seizoen tot nu toe na de derde opeenvolgende één-twee van zijn coureurs, maar de Amerikaan benadrukt dat de titelstrijd niet alleen tussen Oscar Piastri en Lando Norris zal gaan.

Piastri pakte zondag bij de Grand Prix van België zijn zesde zege van het jaar en doorbrak daarmee de reeks van twee overwinningen van Norris. De Australiër vergrootte zo zijn voorsprong op de Brit naar zestien punten. "Het is nog te vroeg om te zeggen hoe de strijd om het wereldkampioenschap zich ontwikkelt", aldus Brown.

'We mogen Max Verstappen nooit afschrijven'

Daarbij wil hij ook de andere coureurs nog niet uit het oog verliezen. "Er staan nog veel races op de kalender, maar ik denk dat het seizoen goed verloopt voor ons. We mogen Max Verstappen echter nooit afschrijven in de titelstrijd en dat zullen we ook zeker niet doen."

Verstappen eindigde gisteren als vierde in de Grand Prix van België, na een spannend duel met Charles Leclerc om de laatste podiumplek. De Nederlander had moeite om de Ferrari-coureur in te halen en samen eindigden zij op zeer gepaste afstand van de McLaren-coureurs.

Grand Prix van Hongarije en vooruitblik op 2026

Komend weekend staat de laatste grand prix voor de zomerstop op het programma. De rijders reizen af naar Hongarije, waarna zij kunnen genieten van vier weken rust. De teams mogen in die periode ook niet aan de auto sleutelen. De verwachting is dus dat McLaren ook als beste renstal uit de vakantie komt.

Verstappen is na dit jaar ook nog coureur van Red Bull Racing. Er gingen geruchten over een vertrek, maar de viervoudig wereldkampioen blijft volgens De Telegraaf bij het team waar hij al jaren voor rijdt. In 2026 veranderen de regels omtrent de auto, waardoor de kaarten weer opnieuw worden geschud over welke ploeg het snelste is.