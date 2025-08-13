Toto Wolff en Christian Horner vochten jarenlang verbale én sportieve duels uit in de Formule 1. Nu de Red Bull-teambaas is ontslagen bij het team van Max Verstappen en niet meer in de paddock te vinden is, blikt Wolff terug op hun rivaliteit. De Oostenrijker houdt zich niet in tegenover zijn eeuwige rivaal.

In een openhartig interview met Britse Channel 4 noemde Wolff de Brit 'heel vaak een klootzak', iets dat hij Horner naar eigen zeggen ook meer dan eens recht in het gezicht heeft gezegd. Toch klinkt er ook een vleugje respect door in zijn woorden. "We vochten al twaalf jaar met elkaar. Hij was een ontzettend polariserend en controversieel persoon, maar ook één van de hoofdrolspelers binnen onze sport", aldus Wolff.

Gemis in de paddock

De Mercedes-baas benadrukte dat Horners afwezigheid toch een leegte achterlaat. "Op een bepaalde manier mis ik hem. De prestaties en het trackrecord van hem en zijn team spreken voor zich. Het voelt alsof een van de oude dinosaurussen uit de sport is verdwenen. Zo blijven er gewoon niet veel teambazen over, dus dat voelt soms best eenzaam", klinkt Wolff vol lof over zijn rivaal.

Horner werd vorige maand op de hoogte gebracht van zijn ontslag bij Red Bull, tijdens een ontmoeting in een luxe hotel in Londen met motorsportbaas Helmut Marko en sportdirecteur Oliver Mintzlaff. Nog diezelfde dag sprak hij zijn medewerkers in de fabriek in Milton Keynes toe. In een emotionele toespraak, waarvan fragmenten door Sky Sports werden gedeeld, zei hij dat het nieuws ook voor hem als een schok kwam. "Red Bull heeft mij dinsdag geïnformeerd dat ik niet langer mijn functie zal uitoefenen. Het stokje wordt overgedragen", aldus Horner, die zijn dank uitsprak voor de afgelopen twintig jaar en zichtbaar geëmotioneerd was terwijl de zaal hem met applaus uitzwaaide.

Recordjaren bij Red Bull

Onder leiding van Horner groeide Red Bull uit tot een dominante kracht in de Formule 1. Het team won zes keer het constructeurskampioenschap en leverde acht wereldtitels bij de coureurs – vier met Sebastian Vettel (2010-2013) en vier met Max Verstappen (2021-2024). Zijn vertrek markeert het einde van een tijdperk waarin hij en Wolff het Formule 1-toneel kleurden met felle woordenwisselingen, strategische steekspelen en bittere titelgevechten.

De rivaliteit tussen Horner en Wolff bereikte een hoogtepunt in 2021, toen Verstappen en Lewis Hamilton tot op de laatste race streden om de wereldtitel. De spanningen tussen beide teambazen waren dat jaar wekelijks zichtbaar in de media, van cynische persconferentie-opmerkingen tot verhitte gesprekken met wedstrijdleiding en stewards. "We zaten elkaar voortdurend in de haren, maar dat maakte het spelletje juist mooi", blikt Wolff terug op de rivaliteit.

Nieuwe fase

Met het vertrek van Horner is Wolff nu zelf de langstzittende teambaas in de Formule 1. Of hij in de toekomst opnieuw zo’n uitgesproken rivaal treft, is nog maar de vraag. "Je hebt mensen nodig die het vuur aanwakkeren, die het spannend maken. Horner was zo iemand, ook al zat hij me soms verschrikkelijk dwars", sluit hij af.