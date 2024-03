Moet Ricciardo plaats gaan maken voor Liam Lawson?

Hoe lang kan Daniel Ricciardo zijn positie bij Visa Cash App RB nog behouden? In het Race Café van Ziggo nemen ze de eerste drie races van de Australiër onder de loep. Tot nu toe moet hij het afleggen tegen teamgenoot Yuki Tsunoda, terwijl reserverijder Liam Lawson - inmiddels een bewezen coureur - op de deur klopt.

Formule 2-coureur Richard Verschoor had het wel geweten als hij aan het roer stond bij het zusterteam van Red Bull. "Ik had Lawson meteen in die auto gezet", legt hij uit. "Ik ken hem erg goed. Toen ik hem [naar het stoeltje van Ricciardo] vroeg begon hij te lachen. Ik denk dat daar wel wat speelt." De 22-jarige Nieuw-Zeelander mocht vorig jaar al vijf races uitkomen voor Ricciardo, toen deze zijn pols had gebroken. Hij bewees toen al dat hij meer dan klaar is voor de Formule 1.

Het zou ook zomaar kunnen dat Lawson goed genoeg is om meteen naast Max Verstappen te worden gezet. Sergio Pérez is zijn plekje bij Red Bull immers ook niet zeker. Coureur Renger van der Zande denkt naar eigen zeggen dat er daar "een Spanjaard op de deur staat te kloppen." Of zijn het er twee? Zowel Carlos Sainz als Fernando Alonso zullen interesse hebben in een plekje bij de huidige kampioenen. Bekijk het hele fragment hieronder.