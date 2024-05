Mopperende Max Verstappen slechts elfde bij eerste training in Monaco, nu al snellere tijden dan vorig jaar

Max Verstappen is magertjes begonnen aan het raceweekend in Monaco. De Nederlander noteerde in de eerste vrije training slechts de elfde tijd. Veel reden voor stress bij de Orange Army is er niet, want in tegenstelling tot veel andere coureurs reed Verstappen alleen op mediums. Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd.

De Brit klokte in zijn Mercedes 1:12,169. Dat is sneller dan alle vrije trainingen uit 2023. Vorig seizoen pakte Verstappen pole position in Monaco met 1:11,365. Dit jaar lijkt het rapper te moeten om zondag vanaf P1 te starten.

Kusje van de muur

Achter Hamilton eindigden Oscar Piastri, George Russell en Lando Norris. Charles Leclerc werd vijfde, terwijl Verstappen samen met Carlos Sainz en Sergio Pérez niet in de buurt kwam van de top vijf. In een poging om een zo snel mogelijke ronde neer te zetten, kuste Verstappen de vangrail bij het zwembad op het krappe circuit van Monaco.

Klagende Verstappen

Verstappen wist tijdens VT1 de knop van de boardradio goed te vinden. De Nederlander klaagde vooral over zijn achterkant. "Box, fuck's sake", mopperde hij op het laatst, maar zijn engineer Gianpiero Lambiase wees hem erop dat er nog proefstarts op het programma stonden.

Vorige week bij de Grand Prix van Emiliana-Romagna klaagde de Nederlander ook een hoop. Het resultaat is bekend. Verstappen pakte pole en won op zondag ook nog eens de race. Hij en zijn fans zullen tekenen voor hetzelfde scenario.