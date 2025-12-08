Laurens van Hoepen zet een nieuwe stap in zijn nog jonge loopbaan. De 20-jarige Nederlander rijdt volgend seizoen een volledig jaar in de Formule 2 voor Trident Motorsport. De Italiaanse renstal geeft hem daarmee het vertrouwen na drie invalbeurten dit seizoen, waarin Van Hoepen voldoende indruk maakte om een vast stoeltje af te dwingen.

De coureur uit Wassenaar reed de afgelopen twee seizoenen in de Formule 3 voor ART Grand Prix. Daar verzamelde hij vijf podiumplaatsen en een poleposition, waarna hij dit jaar mocht proeven aan de Formule 2 tijdens de weekenden in Bakoe, Lusail en Abu Dhabi. Zijn beste resultaat was een veertiende plek in de sprintrace van Abu Dhabi.

'Hij heeft alle kwaliteiten'

Zijn uitslagen sprongen nog niet in het oog, maar binnen Trident waren ze vooral onder de indruk van hoe snel hij zich aanpaste en hoe hij met het team werkte. "De ervaring die ik heb opgedaan in dit kampioenschap is enorm nuttig voor de voorbereiding op deze stap", zegt Van Hoepen. "Samen met het technische team hebben we progressie geboekt die fundamenteel is voor volgend jaar. We staan voor een intens en uitdagend seizoen."

Teambaas Giacomo Ricci bevestigt dat gevoel. Volgens hem was Van Hoepen meteen op zijn plek binnen het team. "Na zijn positieve debuut in Bakoe voelde Laurens zich direct op zijn gemak. We hebben hem in korte tijd leren kennen en waarderen. Hij heeft alle kwaliteiten om een sterk seizoen te draaien", aldus Ricci.

🚨 DRIVER ANNOUNCEMENT 🚨

After racing with us in Baku, Lusail and Yas Island, we’re excited to confirm that Laurens van Hoepen will be part of our @Formula2 team for the 2026 season.

Great to have you with us, Laurens! 👊💙#Trident #TridentTeam #TridentMotorsport #F2 pic.twitter.com/XLLHM88KMh — Trident Team (@trident_team) December 8, 2025

Volgende stap in zijn snelle opmars

Voor Van Hoepen betekent de promotie een nieuw hoofdstuk in een carrière die de afgelopen jaren gestaag omhoog klom. Na successen in de karts stapte hij in 2022 in het Formula Regional-kampioenschap, gevolgd door twee seizoenen Formule 3. In die klasse liet hij vooral in 2024 zijn snelheid zien met meerdere podiumplekken én een stevige indruk binnen het paddock.

Met een volledig F2-seizoen voor de boeg krijgt Van Hoepen nu de kans zich te meten met de beste jonge coureurs ter wereld. Voor Nederland is hij na Richard Verschoor de volgende landgenoot die structureel in de belangrijkste opstapklasse richting de Formule 1 verschijnt.

Wat brengt 2026 voor Van Hoepen?

Wie zijn teamgenoot wordt, is nog niet bekend. Trident laat weten dat die keuze op een later moment wordt aangekondigd. Voor Van Hoepen verandert dat weinig: hij kan zich opmaken voor een jaar waarin hij - misschien wel voor het eerst - écht kan laten zien hoe hoog zijn plafond ligt.