Cristijan Albers snapt niets van de hoge afkoopsom die Red Bull Racing heeft verbonden aan het vertrek van Christian Horner. De Nederlandse coureur die ook in de F1 uitkwam vindt het bedrag 'te zot voor woorden'.

"Als voormalig coureur zijnde vind ik het dan te zot voor woorden dat hij zo’n enorme afkoopsom van pakweg 60 miljoen euro meekrijgt. Als rijder heb je altijd prestatieclausules in je contract: presteer je niet, dan kun je ophoepelen. Met al het succes dat hij heeft bereikt, is Horner ergens de weg kwijt geraakt, heeft hij de focus verloren en er daarmee voor gezorgd dat Red Bull bijna de status van topteam verloor. Om vervolgens te worden afgekocht", is Albers keihard voor Horner en Red Bull in zijn column in de Telegraaf.

Eerder dit seizoen nam Red Bull Racing in een veelbesproken periode afscheid van Horner. De ploegbaas werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag tegenover een medewerker, maar ook de mindere prestaties droegen zeker bij aan zijn vertrek. Horner kreeg een gigantisch bedrag van zestig miljoen euro mee en hij zou zelfs binnenkort weer bij een nieuwe ploeg aan de slag kunnen.

Laurent Mekies

Laurent Mekies nam het als ploegbaas over van Horner en Albers is enorm te spreken over de kwaliteiten van de nieuwe Red Bull-leider. "In tegenstelling tot Horner is Mekies veel meer een engineer. Maar later heeft hij ook bij de FIA en bij Ferrari gewerkt en veel meer geleerd over de zakelijke en operationele kant van het werk. Ik denk dat het heel verfrissend is voor een team als Red Bull."

Albers merkt ook op dat de sfeer beter is bij Red Bull en er meer rust heerst in het team. Verstappen rijdt steeds betere resultaten en de Nederlander doet ook weer mee in het klassement voor het wereldkampioenschap. Aankomend weekend vindt de Grand Prix van Austin plaats in Texas. De Nederlander gaf al aan dat hij druk wil zetten op zijn concurrenten van McLaren en 'erbovenop wil gaan zitten' in de Amerikaanse stad.