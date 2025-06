Nieuw inkijkje in situatie Michael Schumacher: 'Ik spreek vaak met zijn vrouw'

De situatie van voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher na zijn skiongeluk in 2013 is nog steeds mysterieus. Toch komen er steeds vaker details naar buiten. Ook Flavio Briatore, de teambaas van Alpine, doet een boekje open.

De 56-jarige Schumacher werd sinds het ongeval niet meer openbaar gezien. Hij liep ernstig letsel op aan zijn hoofd en weinig mensen weten hoe het nu met hem gaat. Briatore heeft regelmatig contact met de familie en kan er wat meer over vertellen.

Update

Dat doet de Italiaan in een interview met Corriere della Sera. "Corinna en ik praten er vaak over", zegt Briatore over de vrouw van Schumacher die erg gesteld is op privacy. Daarom kan de zakenman niet veel kwijt over de situatie. Hij deelt wel dat hij nog steeds aan bed is gebonden.

Maar Briatore denkt vooral aan de Schumacher die hij kent uit zijn hoogtijdagen. "Als ik mijn ogen dicht doe dan zie ik hem nog glimlachen na een gewonnen race", vertelt hij. "Zo wil ik hem me liever herinneren, dan nu hij alleen maar in bed ligt."

Eerde sprak de ex-vrouw van Briatore, Elisabetta Gregoraci, zich al uit over de omstandigheden rond Schumacher. "Hij kan niet praten, maar hij communiceert door te knipperen met zijn ogen", vertelde zij. "Slechts drie mensen mogen hem bezoeken."

Hoopvol bericht

Onlangs was er nog een hoopvol bericht. Schumi signeerde namelijk een helm voor racelegende Sir Jackie Stewart. Dat nieuws raakte Schumachers oude teamgenoot Johnny Herbert. "Het is geweldig nieuws dat Michael Schumacher de helm van Jackie Stewart heeft gesigneerd. Het was een prachtig moment. We hebben al jaren niet meer zoiets emotioneels gezien, en hopelijk is het een teken", stelt Herbert.